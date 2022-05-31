Алексей Козлов возглавил петербургский филиал «Газпром-Медиа Радио»

Новым директором филиала «Газпром-Медиа Радио» в Санкт-Петербурге назначен Алексей Козлов. Среди его ключевых задач — повышение операционной эффективности активов, которые находятся под управлением филиала «Газпром-Медиа Радио», дальнейшее развитие стратегии компании в Северной столице, рост аудиторных и финансовых показателей. С 2011 по 2021 Козлов занимал должность генерального директора «СТС медиа» в Санкт-Петербурге.

Сейчас «ГПМ Радио» управляет радиостанциями «Авторадио», Радио Energy, «Юмор FM», «Радио Romantika», Comedy Radio, Like FM, Relax FM, «Детское радио», «Эхо Москвы», «Радио «Зенит», 101.ru.