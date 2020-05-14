Алексей Мордашов запустил проект о медицине и здоровом образе жизни

«Севергрупп медицина» миллиардера Алексея Мордашова запустила новое медиа «Купрум», сообщил представитель этой компании. В состав этого медиа вошли издание о медицине «Только спросить», подкаст о здоровом образе жизни «Без шапки» и блог «Качество жизни».

Цель объединения – создать по-настоящему большую площадку, где есть научные ответы на вопросы о здоровье, мнения врачей и ученых, справочная информация на русском языке, которой так не хватает пациентам, говорит представитель «Севергрупп медицины».

«В России нет единого ресурса, который бы одновременно был и доказательной базой о здоровье, и медиа с интересной повесткой о том, как все эти знания применять в жизни. Мы решили создать такой ресурс сами – так появился "Купрум"», – цитируются в сообщении слова гендиректора «Севергупп медицины» Ольги Васильевой.

У «Севергрупп медицины» уже есть собственная редакция из семи человек, которая развивала подкаст «Без шапки» и блог «Качество жизни».

Для создания «Купрума» компания приобрела издание «Только спросить». Прежде это был проект онлайн-сервиса по вызову врача на дом Doc+. Этот сервис к 2018 г. привлек от инвесторов почти $20 млн, среди его инвесторов – Baring Vostok Private Equity Fund, «Яндекс» и Vostok New Ventures.

«Севергрупп медицина» не раскрывает, за какую сумму купила «Только спросить».

Помогать в развитии «Купрума» будут КБ «Палиндром» (команда во главе с Родионом Скрябиным, которая развивала «Лайфхакер», запустила онлайн-издание «КОД» для «Яндекс.Практикума») и Людмила Сарычева (главный редактор издания «Дело» Модульбанка и автор книг «Пиши, сокращай» и «Новые правила деловой переписки»).

Пока «Купрум» будет публиковать тексты и материалы на страницах проектов в соцсетях, их охват уже составляет около 100 000 человек. В июле у медиа появится свой сайт.