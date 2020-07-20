Алексей Навальный раскритиковал российское медиасообщество

16 июля Алексей Навальный опубликовал на своем официальном сайте «Ответ Ивану Голунову, или небольшое эссе в защиту журналистики от ОНП-журналистики».

Политик написал объемный текст, посвященный ранее опубликованному на Facebook посту Ивана Голунова, в котором опроверг связь между расследованиями Фонда борьбы с коррупцией и публикациями Ивана Сафронова. Навальный подробно разобрал каждый пример, приведенный в посте, завершив публикацию обвинениями Голунова во лжи, а журналистского сообщества — в служении исключительно интересам журналистов.

«Отбили нашего парня. Это и есть суть всего. Наши парни, отбиваем. Журналистика служит интересам журналистов. Корпорация. Чувство локтя, круговая порука. Ничего плохого, кстати. Надо же отбивать наших парней. И цеховая солидарность — здорово. Поэтому давайте и введем такой термин: Отбили-нашего-парня-журналистика. ОНП-журналистика и ее пророки ОНПшники», — написал Навальный, подчеркнув, что его обращение адресовано всем представителям подобной журналистики.

В тот же день Голунов поделился в своем телеграм-канале скриншотом переписки от 2018 года, в которой Навальный выражал благодарность и восхищение одним из расследований журналиста.