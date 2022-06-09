Алексей Пивоваров* запустил новый YouTube-канал

Журналист, создатель YouTube-канала «Редакция» с 3,24 млн подписчиками Алексей Пивоваров* создал второй канал, названный «Редакция.Наука».

Идея проекта состоит в том, чтобы рассказывать о сложных явлениях и научных концепциях доступным языком. При этом, как следует из объявления в Telegram-канале Пивоварова*, один из системообразующих принципов «Редакции» сохраняется.

«Мы всегда топим за то, чтобы выводы вы делали самостоятельно, а сегодня как никогда важно сохранять критическое мышление», — пишет журналист и ведущий.

Первый выпуск «Редакции.Науки» посвящен лженауке и производимым ею фейкам.

*Минюст внес Алексея Пивоварова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента