Алексей Волин назначен генеральным директором ФГУП «Космическая связь»

Июл 1, 2021

Минцифры России сообщает, что приказом министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на должность генерального директора ФГУП «Космическая связь» назначен Алексей Волин. В 2012-2020 годах Алексей Волин занимал пост замглавы Минцифры России. 

Среди основных задач Алексея Волина на новом посту усиление и модернизация существующей спутниковой группировки, удержание позиций на рынке в условиях возрастающей конкуренции, обеспечение гарантированной связью удаленных районов Крайнего Севера, участие в международной кооперации и, прежде всего, в работе международной организации космической связи (МОКС) «Интерспутник».

Под руководством Волина ФГУП «Космическая связь» также продолжит разработку технологий, связанных с развитием цифрового телевидения и аудиовизуальных сервисов.

Источник: Минцифры
 
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