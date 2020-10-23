Алексей Волин оставил пост замглавы Минцифры

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина, сообщила пресс-служба правительства.

Волин занимал этот пост с июля 2012 года и курировал развитие медиаотрасли и интернета.

Его сменила Бэлла Черкесова, которая прежде работала в Администрации президента.

В пресс-службе правительства напомнили, что под руководством Волина был успешно реализован проект по переводу аналогового телевизионного вещания в цифровой формат, и 60 миллионов телезрителей в России «получили доступ к 20 бесплатным каналам в хорошем качестве вместо трёх». В результате борьбы с пиратством поступления от продажи легального контента выросли три раза.

После ухода из министерства Волин будет заниматься проектами в сфере цифрового развития, сообщили в пресс-службе правительства.