Алексей Волин оставил пост замглавы Минцифры

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина, сообщила пресс-служба правительства.
Волин занимал этот пост с июля 2012 года и курировал развитие медиаотрасли и интернета.
Его сменила Бэлла Черкесова, которая прежде работала в Администрации президента.
В пресс-службе правительства напомнили, что под руководством Волина был успешно реализован проект по переводу аналогового телевизионного вещания в цифровой формат, и 60 миллионов телезрителей в России «получили доступ к 20 бесплатным каналам в хорошем качестве вместо трёх». В результате борьбы с пиратством поступления от продажи легального контента выросли три раза.
После ухода из министерства Волин будет заниматься проектами в сфере цифрового развития, сообщили в пресс-службе правительства.
Источник: Интерфакс