Как СМИ не зависеть от алгоритмов

Еще несколько лет назад ожидалось, что медиа будут продвигаться исключительно в соцсетях или с помощью других вспомогательных платформ. И все было бы хорошо, если бы эти платформы-посредники не начали диктовать свои правила и ранжировать ленту не только по интересам читателей, но и по своему усмотрению. Разбираемся, как Facebook, Twitter, TikTok и даже Яндекс.Дзен вмешиваются в информационную политику и как спастись от алгоритмов.

Что общего между водопроводом и соцсетью

Один из базовых принципов существования и управления интернетом — принцип нейтралитета. Он говорит о том, чего делать нельзя. Например, интернет-провайдер не может блокировать легальный контент или брать дополнительные деньги за доступ к нему. Этот же принцип должен работать и среди контент-посредников, то есть среди соцсетей и вспомогательных лент.

Интернет сегодня становится одной из коммунальных услуг, условной системой коммуникаций. В этом контексте интернет можно сравнить с трубой водоснабжения. Как трубам безразлично, какая вода по ним течет, так и интернет-провайдеры, площадки по поставке контента (Facebook, Google и т.д.) не должны переживать, какой трафик они передают. Если кто-то и должен осуществлять контроль за распространением потенциально опасных материалов, то третьи лица. В случае интернета — правоохранительные органы.

В американском законодательстве существует 230-й раздел акта Communications Decency Act. Этот закон позволяет интернет-компаниям модерировать нежелательные материалы (например, террористический и порнографический контент) и при этом не нести ответственность за каждое сообщение, оставленное пользователями. И казалось бы, закон помогает соцсетям избавиться от лишних обязательств, от предварительной модерации контента, которая потребовала бы больших затрат. Но в действительности компаниям не все равно, что постят авторы, блогеры и СМИ, поэтому с помощью своих алгоритмов они корректируют повестку дня.

Нейтралитет, которого нет

Вот один из примеров, когда соцсеть выступила в роли полицейского надзирателя. В марте 2020 года Twitter впервые отметил политическое видео как «манипуляцию». Дело было так: на страничке одного из представителей администрации Трампа было опубликовано видео, где его оппонент Байден говорил: «Извините, мы можем только переизбрать Дональда Трампа». На самом деле, автор поста обрезал видео, оборвав демократа на полуслове. Полное предложение звучит так: «Извините, мы можем только переизбрать Дональда Трампа, если внутри демократической партии не прекратим разногласия и продолжим тянуть в разные стороны». Как видно, смысл значительно искажен, и Twitter, заметивший манипулятивные действия со стороны администрации Трампа, пометил видео соответствующим знаком. Так соцсеть предупреждает пользователей о потенциально некачественном, а то и вредном контенте, потому что тот искажает действительность.

Механизм, когда соцсеть маркирует не соответствующий своим принципам контент, уже отработан. Допустим, в этом примере действия руководства Twitter можно оправдать тем, что оно против фейков. Однако можно ли считать соцсеть абсолютно беспристрастной структурой, способной самостоятельно определять, какой контент показывать пользователям, какой помечать, а какой и полностью блокировать?

Известно, что на Западе, мягко говоря, недолюбливают RT и Sputnik. И тот же Facebook, не называя имен, стал бороться с альтернативными источниками информации. Соцсеть начала помечать публикации контролируемых государствами СМИ и пообещала блокировать рекламу от таких изданий. Компания будет определять, осуществляется ли государственный контроль над изданием или нет, по нескольким критериям, которые отбирали 65 экспертов в области медиа по всему миру. Так, главными факторами наличия государственного контроля стали структура издания и информация о том, финансирует ли государство это медиа. Фейсбук уверяет, что таким образом он обеспечивает пользователям большую прозрачность. Но такой подход, очевидно, ограничивает свободу слова как возможность получать информацию из нескольких источников.

Но не только американские платформы вмешиваются в информационную повестку с помощью своих алгоритмов. В прошлом году стало известно, что китайская соцсеть TikTok подвергает цензуре видео, в которых упоминается независимость Тибета, площадь Тяньаньмэнь, религиозное движение Фалуньгун — то есть тот контент, который содержит критику по чувствительным для Китая вопросам. Эти и другие правила цензуры применяются в ТикТоке по всему миру. Это еще один пример того, как нарушается принцип сетевого нейтралитета на уровне контента.

Но проблемы с блокировкой постов могут возникнуть и по чисто техническим причинам, когда лишенный образного мышления искусственный интеллект начинает зачистку материалов. Алгоритмы Яндекс.Дзена, например, помимо недопустимых тем по призыву к вражде и т. д., не приветствует материалы о происшествиях, карточки с жаргонизмами и те материалы, в которых упоминается якобы негативная повестка.

Когда я писал для канала «От века к веку» на Яндекс.Дзене, — рассказывает журналист Олег Злобин, — то постоянно попадал на пессимизацию или на блокировку только потому, что использовал обычные для творчества приемы — иронию, аллегории и другие тонкие авторские вещи. На таких платформах редакторами выступают машины. И хоть нам говорят, что в материалах оцениваются тысячи параметров и что искусственный интеллект — наше все, зачастую машина просто не видит элементарного. Например, заголовок в моей заметке был такой: «Мрак за окнами не страшен, если в доме светло». Эта заметка сразу была оценена как негативный контент и заблокирована. Но на самом деле она духоподъемная, она о том, что главное — это погода в доме, а не то, что за окном. Главное, чтобы на душе у человека было спокойно, и тогда не страшны никакие катаклизмы. И вот таких казусов очень много, и просто устаешь бороться с требованиями, которые выставляет платформа.

Собственный сайт и телеграм-канал

Еще два года назад основатель «Планёрки» Александр Литвинов был убежден, что сайт медийщикам будет не нужен и лишь соцсети и мессенджеры будут платформой для размещения и продвижения контента. Сейчас его мнение изменилось.

Пару лет назад у меня была на форуме презентация с таким содержанием: вот, посмотрите, в 2010 году доминантой у нас был сайт, в 2015-м контент был не только на сайте, но и в соцсетях, в 2020 году — не только в соцсетях, но и на сайте, как на чем-то умирающем, а в 2025-м — вообще сайтов не останется. Но время меняется, и сейчас я не разделяю позицию, с которой выступал два года назад. Если сейчас ничего не изменится и тот же Facebook будет вести себя так же нагло, все приведет к тому, что сайты снова вернутся к своей первоначальной роли. Это будет доминанта, в которой вам удобно, где вам гарантированы просмотры и показы, в которой вы делаете шаблоны, размещаете ленту новостей, интерактив, фотографии и рекламные баннеры, где захотите. Сейчас становится слишком много платформ, где мы не являемся хозяевами своей жизни. Это ВКонтакте, Facebook, в меньшей степени Instagram, Одноклассники, Twitter. Отличается только Телеграм, где нет алгоритмов. И они там не появятся, потому что это мессенджер, а не соцсеть, и работает он как телефонная книжка.

В общем, чтобы не жить в постоянной тревоге, что интернет-компании могут ваши посты без спроса удалить или не показать читателям, стоит рассчитывать, прежде всего, на сайт с собственным доменом. А телеграм-канал, в котором вы также вольны делать, что вздумается, поможет решить дополнительные задачи по расширению аудитории, размещению рекламы, созданию собственного комьюнити и привлечению трафика на сайт.