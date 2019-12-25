Алгоритмы «Яндекс.Новостей» научили определять самый актуальный заголовок в сюжете

Служба автоматической обработки и систематизации новостей сервиса «Яндекс.Новости» на основе нейросетей обучила механизм, позволяющий распознавать наиболее актуальные заголовки в одном сюжете. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе агрегатора.

Сервис «Яндекс. Новости» представляет собой агрегатор новостных материалов от СМИ. Он автоматически собирает материалы по одной теме в сюжет, внутри которого алгоритм выбирает заголовок, полнее других описывающий материалы из этого сюжета.

В случае больших, развивающихся во времени событий очень важно не пропускать момент появления новой важной подробности, которая делает неактуальными предыдущие. В «Яндекс.Новостях» мы, используя нейросетевую архитектуру, построили механизм, который умеет по паре заголовков понимать, отменяет ли один другой.

По данным агрегатора, внедренный механизм, сравнив заголовки «Сборная России сравняла счет в матче с Испанией» и «Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира», будет показывать пользователям второй. Подобная функциональность работает пока только на топ-4 сюжетов на главной странице «Яндекса», так как является очень затратной с точки зрения ресурсов операцией.

«Мы планируем внедрить это на всем пространстве сервиса, чтобы пользователи максимально быстро получали актуальную повестку», — пояснили в пресс-службе.