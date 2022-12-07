Алла Пугачева вошла список 100 влиятельных женщин 2022 года по версии BBC

Британская компания BBC опубликовала ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин года. Среди россиянок в списке оказались певица Алла Пугачева, художница Александра Скочиленко и журналистка Таисия Бекбулатова*.

«Мир стал свидетелем значительного прогресса в борьбе за доступ женщин к образованию и финансовой независимости. Тем не менее домашнее насилие по-прежнему является большой проблемой во многих странах»,— приводит BBC слова Аллы Пугачевой. В рейтинге она описана как «царица русской эстрады» и культурная икона, которая публично высказалась против специальной военной операции на Украине.

В раздел рейтинга «Культура и спорт» вместе с Пугачевой вошла и художница Александра Скочиленко, которая находится в СИЗО по уголовному делу о дискредитации ВС РФ, ей грозит до десяти лет лишения свободы. Российская журналистка Таисия Бекбулатова* попала в раздел «Политика и образование».

* Внесена в реестр иностранных агентов