Алла Шишкина: «О победах женщин смотреть всегда интересно»

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина открыла новый YouTube-канал и разговаривает с самостоятельными женщинами о спорте и не только.

— Правда ли, что ваша спортивная карьера началась с телевидения?

— Мне было шесть лет, когда как раз по телевизору я увидела соревнования по синхронному плаванию и поняла: это то дело, которым я хочу заниматься. И если бы не телевидение и не те самые соревнования, я бы вообще не узнала, что такой вид спорта существует.

— Родители поддержали?

— Родители никогда не сопротивлялись. Это самое главное, в спорте и в жизни. Плохо, когда родительские амбиции или запреты стоят на первом плане, ничего хорошего из этого никогда не получается. Никогда не будет выбор родителей позитивно влиять на ребенка. Перед моими глазами было столько примеров, когда родители делали все для ребенка, говорили: «Мы растим чемпиона», покупали все, что нужно, платили за дополнительные тренировки. Я из бедной семьи, у моих родителей никогда не было денег на дополнительные тренировки, поэтому я никогда дополнительно не занималась. И я видела, как эти дети потом ничего не добились. Только личное желание и личное стремление смогут что-то из ребенка сделать, никакое желание родителей, а особенно когда они хотят в ребенке реализовать свои нереализованные планы, хуже этого быть не может — ребенок будет несчастен, а родители — недовольны его поведением. Я благодарна своим родителям, что они прислушались ко мне, семилетней, и вообще считали, что с ребенком нужно разговаривать как со взрослым человеком и интересоваться, чего он хочет сам. Тогда можно вырастить полноценную личность.

— С журналистами приходилось встречаться регулярно. Легко было с ними общаться?

— У многих спортсменов есть некое отторжение, особенно после неудачного выступления, они опасаются журналистов, говорят: «без комментариев». На мой взгляд, это неправильно, все-таки надо уметь и проигрывать. Самое интересное, наверное, для зрителя или слушателя — именно то, как человек преодолевает неудачу. Первые мои интервью — это был просто позор…Но я всегда молодым спортсменам говорю: «Не бойтесь! С каждым новым разговором у вас будет все лучше и лучше получаться, нужна практика. Нужно обязательно общаться с журналистами». Наш вид спорта не слишком избалован вниманием комментаторов. Последнее время соревнования обычно освещает Вероника Гибадиева и, конечно, Дмитрий Губерниев, он комментировал последний финал Олимпийских игр.

— У вас даже был опыт совместной работы?

— Да, мы вместе комментировали чемпионат мира в Будапеште. Стояла жуткая жара, стойки комментаторские на солнцепеке, никакого навеса, расположены высоко, это не то что сидеть на первом ряду, откуда все отлично видно. Перед нами маленькие экранчики, надо иметь очень хорошее зрение, чтобы все заметить, плюс успеть дать массу дополнительной информации — про команду, каждую спортсменку с ее историей, их тренеров… Губерниев показал пример высочайшего профессионализма, он очень тщательно готовился, освоил массу материала.

— А кто лучше всего о вас рассказал в эфире?

— Проект «Цена золота» института развития интернета на YouTube, там всего 17 минут, но в эти минуты очень здорово получилось поместить практически все. Фильм известного спортивного документалиста Алексея Васильева «Непобедимые русские русалки» на Первом канале, его же фильм «Олимпиада, которой не было» на МатчТВ.

— Как и когда вы решили завести блог?

— В синхронном плавании обычно знают максимум солистку и дуэт, и то не всегда назовут имена и фамилии. Группа — это просто «девочки». Нас мало показывают на ТВ, о нас почти не говорят. По сравнению с футболистами, например, мы просто аутсайдеры. И когда появились социальные сети, я решила попробовать рассказать о нас. Сначала это был просто фотоальбом, потом поняла, что надо учиться, закончила курсы и начала писать посты про синхронное плавание, про правила, про то, как нас оценивают судьи, чем «кран» отличается от «цапли», как мы дышим, как музыку слышим под водой. Как оценить команду, почему эти заняли первое место, а эти десятое. Стали прибавляться подписчики, люди писали, что теперь родным уже сами объясняют, что происходит на соревнованиях. Самое классное было, когда в Токио на Олимпийских играх мне приходили сообщения: «смотрим Игры (не обязательно синхронное плавание) только благодаря тому, что узнали об этом из вашего блога». Пять лет я все посты писала сама, фото тоже делала сама.

— Тренер был счастлив?

— Не сказала бы. Довольно часто тренер нашей сборной говорила мне лично и даже на пресс-конференциях при журналистах, что она этого не одобряет, что блогер в команде — это горе, при том, что я реально привлекала внимание к нашему виду спорта. В России наши соревнования проходят редко, но когда случались, зрители приезжали и говорили: «Мы приехали, купили билеты, потому что увидели информацию у вас в блоге». В самом начале я сталкивалась с насмешками со стороны моих девчонок из команды, они говорили: «Какой фигней ты занимаешься, зачем тебе это надо?». Много всего было…. А в конечном итоге я считаю, что я победила!