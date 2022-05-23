Алла Шишкина: «О победах женщин смотреть всегда интересно»

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию рассказала о своем новом YouTube-канале
Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина открыла новый YouTube-канал и разговаривает с самостоятельными женщинами о спорте и не только.
— Правда ли, что ваша спортивная карьера началась с телевидения?
— Мне было шесть лет, когда как раз по телевизору я увидела соревнования по синхронному плаванию и поняла: это то дело, которым я хочу заниматься. И если бы не телевидение и не те самые соревнования, я бы вообще не узнала, что такой вид спорта существует.
— Родители поддержали?
— Родители никогда не сопротивлялись. Это самое главное, в спорте и в жизни. Плохо, когда родительские амбиции или запреты стоят на первом плане, ничего хорошего из этого никогда не получается. Никогда не будет выбор родителей позитивно влиять на ребенка. Перед моими глазами было столько примеров, когда родители делали все для ребенка, говорили: «Мы растим чемпиона», покупали все, что нужно, платили за дополнительные тренировки. Я из бедной семьи, у моих родителей никогда не было денег на дополнительные тренировки, поэтому я никогда дополнительно не занималась. И я видела, как эти дети потом ничего не добились. Только личное желание и личное стремление смогут что-то из ребенка сделать, никакое желание родителей, а особенно когда они хотят в ребенке реализовать свои нереализованные планы, хуже этого быть не может — ребенок будет несчастен, а родители — недовольны его поведением. Я благодарна своим родителям, что они прислушались ко мне, семилетней, и вообще считали, что с ребенком нужно разговаривать как со взрослым человеком и интересоваться, чего он хочет сам. Тогда можно вырастить полноценную личность.
— С журналистами приходилось встречаться регулярно. Легко было с ними общаться?
— У многих спортсменов есть некое отторжение, особенно после неудачного выступления, они опасаются журналистов, говорят: «без комментариев». На мой взгляд, это неправильно, все-таки надо уметь и проигрывать. Самое интересное, наверное, для зрителя или слушателя — именно то, как человек преодолевает неудачу. Первые мои интервью — это был просто позор…Но я всегда молодым спортсменам говорю: «Не бойтесь! С каждым новым разговором у вас будет все лучше и лучше получаться, нужна практика. Нужно обязательно общаться с журналистами». Наш вид спорта не слишком избалован вниманием комментаторов. Последнее время соревнования обычно освещает Вероника Гибадиева и, конечно, Дмитрий Губерниев, он комментировал последний финал Олимпийских игр.
— У вас даже был опыт совместной работы?
— Да, мы вместе комментировали чемпионат мира в Будапеште. Стояла жуткая жара, стойки комментаторские на солнцепеке, никакого навеса, расположены высоко, это не то что сидеть на первом ряду, откуда все отлично видно. Перед нами маленькие экранчики, надо иметь очень хорошее зрение, чтобы все заметить, плюс успеть дать массу дополнительной информации — про команду, каждую спортсменку с ее историей, их тренеров… Губерниев показал пример высочайшего профессионализма, он очень тщательно готовился, освоил массу материала.
— А кто лучше всего о вас рассказал в эфире?
— Проект «Цена золота» института развития интернета на YouTube, там всего 17 минут, но в эти минуты очень здорово получилось поместить практически все. Фильм известного спортивного документалиста Алексея Васильева «Непобедимые русские русалки» на Первом канале, его же фильм «Олимпиада, которой не было» на МатчТВ.
— Как и когда вы решили завести блог?
— В синхронном плавании обычно знают максимум солистку и дуэт, и то не всегда назовут имена и фамилии. Группа — это просто «девочки». Нас мало показывают на ТВ, о нас почти не говорят. По сравнению с футболистами, например, мы просто аутсайдеры. И когда появились социальные сети, я решила попробовать рассказать о нас. Сначала это был просто фотоальбом, потом поняла, что надо учиться, закончила курсы и начала писать посты про синхронное плавание, про правила, про то, как нас оценивают судьи, чем «кран» отличается от «цапли», как мы дышим, как музыку слышим под водой. Как оценить команду, почему эти заняли первое место, а эти десятое. Стали прибавляться подписчики, люди писали, что теперь родным уже сами объясняют, что происходит на соревнованиях. Самое классное было, когда в Токио на Олимпийских играх мне приходили сообщения: «смотрим Игры (не обязательно синхронное плавание) только благодаря тому, что узнали об этом из вашего блога». Пять лет я все посты писала сама, фото тоже делала сама.
— Тренер был счастлив?
— Не сказала бы. Довольно часто тренер нашей сборной говорила мне лично и даже на пресс-конференциях при журналистах, что она этого не одобряет, что блогер в команде — это горе, при том, что я реально привлекала внимание к нашему виду спорта. В России наши соревнования проходят редко, но когда случались, зрители приезжали и говорили: «Мы приехали, купили билеты, потому что увидели информацию у вас в блоге». В самом начале я сталкивалась с насмешками со стороны моих девчонок из команды, они говорили: «Какой фигней ты занимаешься, зачем тебе это надо?». Много всего было…. А в конечном итоге я считаю, что я победила!
— Европейские спортсменки ведут блоги?
— Ведут, но в синхронном плавании не знаю никого, кто бы размещал большие и познавательные материалы. После Олимпийских игр мне писали тренеры и президенты федераций из других стран, благодарили за то, что узнали много интересного, даже приглашали тренировать, но я отказалась, потому что не хотела быть тренером. На Олимпийских играх в Токио я снимала stories. Воспользовалась моментом, когда дуэты тренировались и многие уже надели свои красивые купальники, подходила к девчонкам из разных стран, снимала видео, спрашивала, какая тема программы, почему именно такие купальники, и потом выложила все это. После соревнований судьи из других стран просили меня размещать побольше подобного контента, потому что они сами порой не знают, о чем программа и что команды изображают. Говорили: «Мы посмотрели твои stories и сами смотрим по-другому на тех, кто выступает». Я видела, что это было нужно.
— И потом пригласили на телевидение?
— Первый канал предложил сотрудничество, я всю Олимпиаду снимала для них, и это тоже был очень классный опыт. Показывали мою работу в блоке «Доброе утро», заплатили гонорар, но это разовый проект, он закончился. А я поняла, что мне интересно и тексты писать, и видео снимать. Потом, после большого интервью в «Спорт-Экспрессе», мне предложили вести авторскую колонку в газете. После окончания спортивной карьеры многие чемпионы идут в тренеры, но мне всегда была интереснее сфера масс-медиа. Кстати, я не первая. Трижды олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева стала ведущей передачи «Слабое звено», она продолжает участвовать в медиапроектах, еще она депутат Мосгордумы, у нее также своя спортивная школа, она вообще человек-оркестр.
— Новый канал «Без воды» — это ваше главное дело на сегодня? Каков основной замысел?
— Да, это самое главное дело. Три выпуска мы с нашей командой сняли за очень большой спонсорский бюджет. После того, как спонсор ушел по независящим от нас причинам, работали за свой счет. «Без воды» — это и обо мне, о том, что я больше не выступаю, и о том, что в сюжетах не будет лишних слов, разговоры только по существу. Интервью - мой любимый формат. Мне нравится Ирина Шихман, мне всегда нравилась Юлия Меньшова, ее интеллигентный, выдержанный стиль, но я ее не ассоциирую с YouTube, она телевизионный человек. Конечно, я смотрела и Дудя*, и Пивоварова, и Парфенова, и Гордееву, и, конечно же, Познера. Для меня самое главное - это герой, мне интересно, как складывается его судьба, как развивается логика его поступков и решений. К примеру, жена Стаса Костюшкина Юлия, бывшая спортсменка, чемпионка мира по акробатике. Она закончила свою спортивную карьеру в 19 лет, в такой ситуации человек часто не может себя найти, если не готов стать тренером. А она сказала мне: «Я всю жизнь хотела танцевать, и как только закончила спортивную карьеру, сразу пошла на подтанцовку», и судьба привела ее к «Чаю вдвоем» и, соответственно, еще и к мужу. Про жену главного футбольного тренера страны Валерия Карпина — Дашу Карпину мне было интересно то, что в Эстонии до замужества она уже была достаточно известной певицей. И сейчас продолжает давать концерты. Конечно, ей обидно, когда ее называют «девочкой из ниоткуда», которая «выбралась» за счет мужа. Но она не сдается и продолжает оставаться собой. И при этом у них идеальные отношения. Последняя героиня — «лучшая лыжница в истории», как про нее говорили коллеги, трехкратная олимпийская чемпионка, руководитель Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе. Елена Валерьевна сама по себе легенда, в ее жизни было множество событий, важно было ничего не упустить. И в то же время показать ее личное отношение к спорту и к людям, к семье, детям, бабушке и дедушке, которые ее воспитали, показать ее «чемпионский» характер и одновременно нежное, почти материнское отношение к спортсменам, непримиримость к их унижению…Мне кажется, это удалось, я очень горжусь этой работой.
— Ваши героини — исключительно самостоятельные, сильные женщины. На YouTube немало «женских» каналов. Чего, вам кажется, им недостает?
— Там не было тех героинь, которые есть у меня. Почему женщины? Женщины ничуть не глупее мужчин, и сейчас медленно, но верно во всех сферах жизни становятся руководителями, ведут свои команды за собой, и у них это хорошо получается. Это, мне кажется, очень важная черта современности. Должна сказать, я против перекосов, я видела в Европе, как мужчинам дают чуть ли не по рукам, когда те пытаются поднести сумку или дверь открыть. Мне нравится, когда мне дарят цветы и открывают передо мной дверь. Но я за то, чтобы у женщин и мужчин была одинаковая зарплата и возможности. И в спорте тоже.
Я внимательно слежу за откликами на наши выпуски, прежде всего, за критическими, это помогает. В то же время важно сохранить избранное направление. Я не переживаю, что некоторые подписчики моего чисто спортивного блога не перешли в YouTube канал, это их выбор. Зато появились новые. И, мы уверены, будут прибывать, мы нашли, мне кажется, верную нишу и важную интонацию, разговор о жизни и личном выборе шире разговора только о соревнованиях и победах. Это важно и для тех, кто любит и знает спорт, и для далекого от спортивного мира зрителя. А о победах женщин смотреть всегда интересно.
— Кого планируете пригласить в следующие выпуски канала?
— Я спортсменка, и только в самом начале пути. Поэтому мне легче сейчас разговаривать с героями из мира спорта и близкими к нему. Но я люблю и умею учиться, два вуза закончила, в том числе МГУ, без отрыва от тренировок и соревнований, ночами готовилась к зачетам, а утром — десять часов в бассейне… Сейчас в аспирантуре, пишу работу о международном олимпийском движении. Буду набирать опыт интервьюера. Надеюсь когда-нибудь сделать беседы с теми, кого смотрела и смотрю в эфире сама и кто мне всегда был интересен.
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