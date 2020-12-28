ИД «Алтапресс» исполнилось 30 лет

28 декабря 1990 года вышел в свет «нулевой» номер «Свободного курса» — главного издания «Алтапресса».

Юрий Пургин, генеральный директор ИД «Алтапресс»:

Мы и представить себе не могли, что наш эксперимент будет длиться ни год и ни два, а компания, которая начиналась с трех человек, даст жизнь многим ярким и заметным в России проектам.

30 лет назад невозможно было даже подумать, что мы станем брендом, на который будут равняться коллеги из разных городов и даже стран. Что на заработанные средства будет построен свой корабль-здание с печатной машиной внутри и создана Школа практической журналистики, через которую станут проходить все студенты журфака Алтайского госуниверситета.