«Коммерсант»: Москва консультируется с Пекином по поводу создания «альтернативного интернета»

Россия и Китай работают над созданием собственной системы корневых серверов DNS, «то есть, по сути, альтернативного интернета», сообщил «Коммерсант».

По информации издания, Москва заинтересовалась концепцией «киберсуверенитета» Фан Биньсина — одного из создателей «китайского файервола»

Согласно этой концепции, все государства должны иметь полный контроль над своим сегментом интернета, а также иметь возможность защищаться от внешних атак.

Чтобы только у одной страны не было возможности иметь полный контроль над корневой DNS-директории, нужна альтернатива существующей системе. Поэтому Фан Биньсин предложил создать такую систему прямого обмена данными, чтобы информация не проходила через корневые DNS-серверы в США.

Кроме того, Россия намерена предложить ООН резолюцию, по которой страны не могут вмешиваться во внутренние дела в сфере информационно-коммуникативных технологий других стран, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

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