Алжирский журналист Рабах Кареше получил год тюрьмы за освещение протестов

После 114 дней предварительного заключения корреспондента алжирской газеты Liberté, Рабаха Кареше, приговорили к тюремному заключению в суде в Таманрассете на юге Алжира. Срок составит 12 месяцев, четыре из которых условно. Также ему выписали штраф в размере 20 000 динаров по обвинению в публикации ложной информации, угрожающей национальному единству и безопасности государства.

В апреле 2021 Кареше признали виновным по трем статьям из-за освещения протестов представителей туарегов региона Ахаггар против новых изменений границ провинций. Согласно нововведениям, земли туарегов, содержащие богатые месторождения полезных ископаемых и газа, передали в прилегающие провинции Джанет и Иллизи.

«Этот приговор совершенно необоснован, потому что Рабах Кареше просто выполнял свою работу журналиста, освещал новости», — сказал Сухаиб Хаяти, руководитель отдела Reporters Without Borders в Северной Африке. «Его место в отделе новостей, а не в тюрьме. Власти Алжира должны уважать гарантированную конституцией свободу информации и закон страны о печати».

У Кареше есть десять дней на то, чтобы подать апелляцию на сегодняшний вердикт и приговор.