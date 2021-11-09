Хочу изменить этот мир к лучшему: насколько важно, можно и нужно журналисту быть амбициозным

Какие амбиции в профессии полезны, а какие — не очень? С какими стремлениями приходят в журналистику и в чем действительность расходится с ожиданиями? Как цели профессионалов изменяются со временем и опытом? Как и зачем нужно «замерять» свою амбициозность? Мы расспросили об этом нескольких журналистов, и вот что они нам рассказали.

Егор Королев, академический руководитель бакалаврской программы «Медиакоммуникации» в петербургском кампусе Высшей школы экономики

Я приходил в профессию, чтобы поменять мир к лучшему, как бы это красиво ни звучало. В самом начале, в период учебы и чуть после (с 2003 по 2014 годы), кое-что даже получалось. Мы с коллегами много писали о городских проблемах, просвещали аудиторию, организовывали политические дебаты. Со временем амбиции исчезли, точнее «их исчезли», журналистику загнали в пропаганду и в иноагенты. При этом до сих пор остаются крутые профессионалы, которые продолжают хорошее и важное дело, вот их амбиции у меня вызывают уважение.

Мне кажется, если у начинающего журналиста нет амбиций — не стоит даже идти в профессию. Но они должны быть направлены не на свою карьеру, а на аудиторию — как бы сделать, запустить такой проект или материал, который будет полезен читателям. Мне кажется, многие студенты амбициозны, у них сегодня есть масса возможностей создавать свои стартапы в социальных сетях, и такие проекты есть. Их могло бы быть много, но окружающая повестка не позволяет всем амбициям развиваться. Зато в противовес активно растет общественный сектор, и тут как раз есть возможность для реализации журналистских амбиций. В том числе по этой причине в 2022 году мы с коллегами запускаем в петербургском кампусе Высшей школы экономики новую бакалаврскую программу по медиакоммуникациям (https://vk.com/spbhsemedia): чтобы амбиции могли реализовываться в общественном секторе.

Анастасия Романова, главный редактор молодежного медиа «Развилка», специальный корреспондент MR7

Есть такой актерский анекдот: на первый курс все поступают голливудскими суперзвездами, к концу первого курса все «Народные», к концу второго — «Заслуженные», к концу третьего надеются, что им будут давать главные роли, к концу четвертого — что хотя бы в массовку устроятся в театр, а выпускаясь, понимают, что их вообще никуда никто никогда не возьмет. И обычно именно так происходит и у журналистов — ты приходишь с какими-то невероятными ожиданиями от профессии, от себя в этой профессии, от материалов, а по выпуску работаешь где-нибудь в небольшом региональном издании и регулярно пишешь про то, как трубу прорвало.

У меня же получилась обратная ситуация, потому что при поступлении на журфак особых ожиданий не было ни от себя, ни от профессии. Я надеялась на относительно тихое существование, и, в силу того что у меня актерская семья, думала, уйду в творческую публицистику, в критику — литературную, киношную, театральную. Но все очень быстро поменялось, потому что я начала заниматься социальной журналистикой. В первый же год у нас появилась «Развилка», и к концу первого курса я уже была шеф-редактором, а к концу второго — главным редактором собственного медиапроекта, который мы сами сделали и до сих пор развиваем, создаем свой личный бренд. В общем, от желания тихой, культурной жизни я пришла к острой социалке и политическому активизму.

Что касается ожиданий от профессии — я шла в журналистику с намерением не рубить всю правду-матку, а делать это опосредованно, через какой-нибудь эзопов язык, разбирая разные художественные произведения. Но благодаря нашему мастеру, Егору Алексеевичу Королеву, выпустилась я уже с полным пониманием того, что журналистика — это максимально про людей, а не про себя и свои личные ощущения и эстетически оформленные мысли.

Журналистика может и должна менять окружающий мир, и это уже неоднократно подтверждалось и нашими расследованиями на «Развилке», и материалами, которые я сейчас пишу для MR7. Как и мои коллеги, я вижу, что наша профессия становится запрещенной и очень опасной в силу многих причин, в том числе, отношения государства к любой критике и любому инакомыслию, которое эта критика порождает.

Впрочем, уже сформировался потенциал борьбы, который так выплескивается, что особого страха на этот счет нет, но дискомфорт, конечно, присутствует. Еще есть небольшая дезориентированность в методиках работы, потому что сейчас на смену основательной, объективной журналистике, представляющей все точки зрения в конфликте, приходит контентмейкинг и контентмаркетинг, очень ценится оперативность, а объективность как будто немножко замыливается, и не совсем понятно, как с этим существовать. Кажется, что сложные, большие материалы, которые толкают на мысль, котируются намного меньше, чем манифестные листовочки или блогерские заметки.