Данные читателей — ключевой компонент журналистского бизнеса

В портфеле компании — 79 норвежских газет. Их ежедневно читают в общей сумме 2,4 миллиона человек — это почти половина населения страны (5,4 миллиона). Всего на Amedia работают порядка 900 журналистов. Зарегистрированных пользователей на сайтах — 1,6 миллиона, из них около 670 тысяч — подписчики.

По номеру телефона

«Несколько лет назад у нас была относительно простая концепция: мы загружали все данные в одно большое озеро и формировали релевантный, персонализированный читательский опыт в реальном времени и на всех точках контакта с клиентом, — говорит Йохансен. — Сегодня наша цель номер один — мотивировать клиентов зарегистрироваться».

В 2014 году в Amedia разработали собственное решение для создания аккаунтов, чтобы самостоятельно распоряжаться данными — ключевым компонентом бизнеса для журналистики, продвижения подписок и рекламы. В качестве уникального идентификатора используется номер мобильного телефона.

«У нас есть телефонный номер клиента, и за счет этого мы можем собрать о каждом 120 точек данных. Мы отслеживаем читательские привычки и информацию, которая рассказывает нам о местоположении пользователя, возрасте, уровне доходов и т.д., — рассказывает Йохансен. — Мы оперируем огромным объемом данных, начиная с информации клиентского сервиса и заканчивая персональными данными читателей. Нам нужно понимать в числе прочего, каковы главные факторы оттока на каждом этапе пути будущего клиента. В результате мы получаем ясное представление о том, что сильнее всего влияет на бизнес, и можем оперативно корректировать приоритетные задачи».

Письмо с рекомендациями

Компания использует социальные сети, чтобы увеличить количество посещений сайтов и приобрести новых клиентов. Как говорит Йохансен, около четверти всего объема продаж происходит благодаря постам и рекламе на Facebook. В то же время у Amedia много маленьких газет, поэтому централизованно вести все аккаунты невозможно, и каждое издание самостоятельно отвечает за свое присутствие в соцсетях.