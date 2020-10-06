Американцы чувствуют себя подавленными из-за объема и скорости распространения новостей

Такой вывод сделали в Knight Foundation и Gallup, проведя исследовании аудитории новостных медиа.
Люди перестают понимать, где факты, а также далеко не всегда способны определить, что важное, а что нет.
Причина этого — в природе интернет-новостей.
43% опрошенных уверены, что такое состоянии им обеспечивает микс новостных и неновостных материалов в лентах соцсетей и на сайтах новостных изданий.
С большим отрывом дальше идут те, кто считает, что проблема медиа в скорости публикации новостей — 29%.
23% винят в своем состоянии количество новостных изданий, которые растут как грибы после дождя.
21% считают, что все это благодаря технологиям, которые дают нам возможность иметь доступ к новостям 24/7.
Источник: MediaMedia