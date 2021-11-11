Американская газета наняла нейросеть вместо журналиста

Редакция сайта американской газеты Miami Herald наняла нейросеть вместо уволившегося ранее журналиста. Сообщается, что Miami Herald Bot занимается написанием текстов о недвижимости.

Статьи, написанные нейросетью, сопровождаются специальной пометкой, поясняющей, что материал сделал алгоритм, «который анализирует структурированную информацию о рынке недвижимости и применяет ее к шаблонам, созданным журналистами новостного отдела».

15 октября бот опубликовал свою первую заметку: «Дом в Северном Майами-Бич, Флорида продается за $2,4 млн». Всего за первый день работы Miami Herald Bot написал четыре заметки.

С момента своего «трудоустройства» алгоритм написал более 50 материалов. Они обычно состоят из двух абзацев и следуют шаблону, который включает в себя адрес объекта недвижимости, дату публикации объявления о продаже, цену за квадратный метр, а также количество ванных комнат и спален.

Отмечается, что любимыми словами бота являются «fetched» (доставлен) и «roomy» (просторный). Кроме того, алгоритм часто добавляет в заголовок статьи слово «Флорида».