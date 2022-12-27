Американские власти добиваются продажи TikTok в стране

Администрация президента США добивается принудительной продажи американского бизнеса социальной сети TikTok, которая принадлежит китайской материнской компании ByteDance.

По мнению властей, такая мера необходима, чтобы Пекин не мог использовать приложение для шпионажа и политического влияния на американских граждан. Таким образом, китайскую материнскую компанию могут лишить прав собственности на американский бизнес.

Среди противников такого подхода американский минфин, который председательствует в комитете. В ведомстве Джанет Йеллен считают, что решение властей США может быть оспорено в судебном порядке, и ищут другие возможные альтернативные решения.

Ранее законодатели США предложили запретить TikTok. Подобная инициатива возникла из-за опасений, что Коммунистическая партия Китая (КПК) может влиять на американцев и следить за ними через соцсеть.