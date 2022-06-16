Американские журналисты любят свою работу, несмотря на проблемы отрасли

Более 70% опрошенных заявили, что гордятся своей работой и хотят развиваться в этой сфере.

Согласно новому исследованию Исследовательского центра Pew, почти три четверти (72%) американских журналистов негативно описывают состояние новостной индустрии.

В исследовании, опубликованном во вторник, журналистов попросили описать отрасль одним словом. Сорок два процента из них использовали такие слова, как «борьба», «хаос», «смерть», «упадок» или «нехватка ресурсов». Семнадцать процентов использовали нейтральные слова, такие как «изменение», в то время как только 9% использовали позитивные слова, такие как «важно».

Pew опросил почти 12 000 журналистов в Соединенных Штатах в период с февраля по март 2022 года. Несмотря на более негативные чувства по отношению к отрасли, журналисты более позитивно относились к своей работе. Более 70% заявили, что гордятся своей работой и хотели бы продолжить карьеру журналиста.