Американский Forbes запускает платформу для платных рассылок

Forbes запускает платформу для рассылок и нанимает для ее раскрутки 20-30 авторов с готовой аудиторией.

Платформа позволит журналистам заводить собственные платные рассылки и делиться доходами с Forbes.

На период раскрутки проекта свои рассылки заведут специально нанятые популярные авторы. В дальнейшем доступ к платформе получат все более чем 2800 авторов, пишущих для Forbes. Зарабатывая на своих рассылках, авторы будут продолжать получать гонорары от издания.

Идея состоит в том, чтобы создать платформу, которая предлагает писателям все маркетинговые, редакционные и зарплатные преимущества, которые есть у журналистов отдела новостей Forbes, но дает им достаточную редакционную независимость.

Распределяться доходы между авторами и платформой будут в пропорции 50/50.

В формате рассылок также будут выходить некоторые специальные рубрики сайта Forbes: Midas List, SportsMoney.

Технологической основой платформы стала собственная система управления контентом Forbes — Bertie.