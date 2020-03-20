Американский журнал PlayBoy перестанет выходить в печатном варианте

Глава Playboy Enterprises Бен Кон в своем блоге на платформе Medium сообщил, что отказ от печатной версии обсуждался уже давно. Однако принятие окончательного решения ускорилось из-за кризиса в связи с распространением коронавируса.

По словам главы компании, пандемия уже успела оказать негативное влияние на производство контента и цепочку поставок журнала:

Мы перейдем к публикации всего нашего контента в первую очередь в цифровом варианте.

Теперь, по словам Кона, Playboy сможет лучше соответствовать текущим пожеланиям читателей и «принимать участие в разговоре каждый день, а не раз в три месяца».

Он также отметил, что в 2021 году компания вновь вернется к печатному формату, но уже «в различных новых формах».

Американский журнал Playboy издавался 66 лет, с 2019 года он выходил раз в квартал. Первый выпуск журнала с Мэрилин Монро на обложке Хью Хефнер выпустил в 1953 году.