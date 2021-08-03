Американский журналист отказался убирать флаг России с публикации в Twitter

Спортивный обозреватель New York Times Бен Ротенберг не стал убирать российский флаг со своей записи в Twitter, где подвел итоги выступления теннисистов из России на Олимпийских играх в Токио, после возмущений пользователей.

В посте журналист описал результаты спортсменов и добавил рядом с их именами флаг России. Некоторые пользователи возмутились и потребовали убрать изображение государственной символики: «Вряд ли тут стоит использовать изображение российского флага».

В ответ Ротенберг опубликовал еще одну запись: «Я — не Международный олимпийский комитет. Они россияне, соревнуются вместе, потому что россияне. Это Россия».

Российским спортсменам запрещено использовать национальную символику из-за допингового скандала на Олимпийских играх в Сочи 2014 года.