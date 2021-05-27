Американский журналист попал под обстрел во время съемки репортажа

Журналист Филип Краутер (Philip Crowther) записывал репортаж в день годовщины гибели афроамериканца Джорджа Флойда, когда на фоне послышалась стрельба и съемки пришлось прекратить. Видео с места событий публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

Репортаж записывали на площади, где размещен мемориал Джорджа Флойда, в городе Миннеаполисе, штат Миннесота. По сообщениям журналиста, он услышал около 30 выстрелов и увидел, как пуля разбила витрину окна. На видео слышно, что до начала обстрела он говорил о новой полицейской реформе.

«Надо быть осторожнее, похоже, это выстрелы. Извините нас», — последнее, что произносит Краутер, выходя из кадра. На заднем фоне слышно, как кто-то из съемочной группы пытается всех успокоить, повторяя «все в порядке» и одновременно собирая оборудование.

Позже Краутер сообщил, что все быстро вернулось в норму. Сообщается, что огнестрельное ранение получил один человек, он доставлен в больницу.