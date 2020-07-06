«Амурская правда»: «Самые читаемые материалы — истории о людях»

«Амурская правда» — газета маленькая, но гордая. Такое определение Елены Павловой, главного редактора старейшего издания Дальнего Востока и Амурской области, вполне обосновано: аудитория растет, проекты бьют в яблочко, рекламодатели не разбегаются, оптимизм не иссякает
— Начнем с самого актуального. Карантин. Как он сказался на работе вашей редакции?
— На две недели мы перешли на дистанционную работу: благодаря тому, что 90 процентов журналистов и редакторов (нас 14 человек на сайт, газету и соцсети) имеют доступ к сайту, мы работали из дома в режиме информационного агентства. Сейчас большая часть вернулись на рабочие места, но почти треть не могут работать из-за закрытия детских садов и школ. Из-за коронавируса поток оперативной информации возрос в разы, сайт работает без выходных, практически в круглосуточном режиме. Но мы справляемся: новости, комментарии, опровержение фейков даем одними из первых. Трудность одна — все устали.
— Раньше штат «Амурской правды» был многочисленнее?
— Да. Когда 15 лет назад я пришла в «Амурскую правду», у нас была четкая структура: главный редактор, шеф-редактор и три заместителя, которые курировали отделы новостей, политики и экономики, образования и культуры. Шеф-редактору подчинялись и специальные корреспонденты. Штат редакторов и журналистов был больше 30 человек. Сейчас отделов нет — есть просто сайт и газета.
Причем сегодня в газете на сто процентов женский коллектив журналистов. На передовой «Амурской правды» девчонки (им от 28 до немного за 50), которые в морозы ведут репортажи с первого моста между Россией и Китаем, летают на вертолетах на лесные пожары и наводнения, дежурят у колледжа, оцепленного полицией после стрельбы, или пробираются в заброшенные склады ядерного оружия СССР.
В эпоху мобильных телефонов с шикарными камерами мы сохранили в штате двух фотокорреспондентов. Фотография к материалу — для нас это святое.
Пожалуй, «Амурская правда» — единственное СМИ в регионе, которому удалось сохранить профессиональный коллектив. Потому что в эпоху бесконечной пропаганды, рекламы и пиара она дает своим журналистам счастье заниматься профессией. Коллеги в шутку называют нас сектой. Наверное, так и есть — уйти добровольно редко у кого получается. А если уезжают или все-таки уходят, все равно остаются нашими. Как гласит древняя редакционная пословица, бывших «амурправдистов» не бывает.
— Насколько тяжело сегодня рекрутировать в вашу команду местных журналистов?
— В Амурской области и в «Амурской правде» большая кадровая проблема. Исторически складывалось так, что СМИ теряли людей из-за их переезда в Москву, Питер или солнечный Краснодарский край. Сейчас в регионе новая тенденция — паломничество в пресс-службы органов власти или пиар-отделы крупных инвесторов, которые активно приходят в Амурскую область. Там сейчас работают действительно звезды амурской журналистики. К сожалению, бывшие. Владелец частного медиахолдинга уже год просит меня по-дружески сообщить, если вдруг толковый журналист будет искать работу, но мне все это время нечем его порадовать. Средняя зарплата журналистов в областных СМИ примерно одинаковая — 35 тысяч рублей. Поэтому все сидят на своих местах и не хотят менять шило на мыло. А в «Амурской правде» еще и пахать надо.
— На каком именно поле? Какие темы для «Амурской правды» приоритетные?
— Работа в правительственной газете, конечно, накладывает отпечаток: большой объем новостей и материалов связан с работой губернатора и правительства. Но, как говорит наша коллега и большой друг — зам. главного редактора «Российской газеты» Ядвига Брониславовна Юферова, работать в правительственной газете — это не значит жить в обнимку с властью. Мы берем проблемные и неудобные темы — конечно, с мнением всех сторон. В век соцсетей власти наивно думать: «Давайте промолчим, никто и не заметит».
В первую очередь стараемся делать ставку на экономику и малый бизнес. Аналитика об экспорте электроэнергии в Китай (в нашей приграничной с КНР области три ГЭС, а энерготарифы немаленькие, потому тема крайне актуальна), репортаж про инновационный завод по извлечению упорного золота, революция в долевом строительстве, экологические фейки вокруг космодрома «Восточный» и рассказы о крутых стартапах набирают не меньше просмотров, чем кровавый криминал или приезд Ольги Бузовой. Ну и, конечно, истории и репортажи из командировок: староверка из Бразилии вернулась на родину и запустила производство амурской моцареллы, молодая москвичка открыла гостиницу в тайге или семья построила клубничную ферму на дальневосточном гектаре.
— Вы регулярно проводите массу различных акций и спецпроектов. Расскажите о самых интересных как для вас самих, так и для вашей аудитории.
— Один из наших любимых форматов — «Приглашенный редактор», когда мы приглашаем известных амурчан порулить «Амурской правдой» и придумать один номер газеты.
Нас это очень бодрит, а их — роднит с газетой. Приглашенными редакторами за несколько лет уже были губернатор и министр финансов, мэр и ректор главного вуза области, начальник космодрома «Восточный» и главврач областной больницы. Они поручали сделать актуальную аналитику, отправляли нас в командировки за проблемными темами, предлагали интервью и героев для материалов. Этот проект очень трудозатратный для редакции, но в то же время — глоток свежего воздуха и для нас, и для читателей. И главное — все по-честному.
Другой популярный проект — «Классный час», который мы делаем с лицеем Амурского госуниверситета. Для этого мы приглашаем известных людей пообщаться с лицеистами. Темы самые разные: от выбора профессии и ситуации в экономике до причин, по которым молодежь должна оставаться в Благовещенске, а не уезжать в Москву или Питер. Любим проект «Любимый маршрут», в котором герои показывают дорогие им места; «Кабинет», когда руководитель города, села или предприятия рассказывает о своей работе, принципах управления и увлечениях через детали кабинета.
Но самые читаемые материалы в «Амурской правде» — истории о людях. Именно они набирают тысячи просмотров, десятки тысяч лайков и сотни комментариев в соцсетях. И именно они превращаются в классные редакционные акции. Одна из самых ярких историй последних лет — об одиноком глухом пенсионере Валерии Константиновиче Мельникове из приграничного с Китаем села Марково. Каждую зиму он рисует на льду реки новогоднюю открытку. После материала читатели в Instagram предложили нам устроить для него сюрприз к Новому году — за несколько дней мы собрали больше 40 тысяч рублей, на которые купили ледовому художнику холодильник (старый был чуть младше нашего пенсионера), новый свитер и лопату для художеств на льду. А люди со всей страны прислали Валерию Константиновичу в ответ на его ледовую открытку сотни открыток и писем с добрыми словами. Когда мы привезли подарки, он плакал.
Но это еще не все: благодаря публикации ледовая открытка стала настоящим зимним брендом Амурской области. Мы уже два года устраиваем «праздник открытки» — приглашаем амурчан, зажигаем гирлянды на ледовой елке. Первый год провели всё сами, а в прошлом обратились за поддержкой к районной администрации и спонсорам. Получилось круто: с народными гуляньями, хороводами, чаепитием на морозе. И не важно, что на реке было –40.
А еще мы выпустили почтовые открытки с видом ледовой открытки: во время праздника работала бесплатная почта — каждый мог подписать и отправить их родным и близким. А те, кто не смог приехать, забросали нас просьбами в Instagram купить или отправить от нашего имени открытки. Предложили всем желающим перевести символическую плату и написать адресаты получателей. В итоге редакция сама подписала и отправила по России около 180 открыток.
Да мы много чего придумываем! Собираем деньги на дом отцу-одиночке с шестью детьми, спасаем 120 голодных собак и кошек в приюте, устраиваем марафоны полезных привычек, организовываем фотоконкурсы, городскую эстафету на 9 Мая или массовую тренировку на набережной Амура. Порой сами на себя материмся, потому что на все это катастрофически не хватает сил и времени. Но понимаем, что все не зря.
— «Амурская правда» представлена почти во всех соцсетях, но ваш Instagram-аккаунт по количеству подписчиков вне конкуренции. Как так получилось?
— Instagram — самая популярная социальная сеть на Дальнем Востоке. Именно оттуда мы получаем мощную обратную связь, там же есть пусть небольшая, но стабильная монетизация.
Сейчас у нас там 82 тысячи реальных подписчиков, мы ничего не накручивали и никого не покупали. Мы сразу предупредили: аккаунт — не точная копия газеты и сайта. Мы выбираем самое важное, интересное, резонансное и веселое. Наша страница стала реальной площадкой для общения. Там реальная жизнь. 70 процентов наших акций продиктовано именно реакцией читателей на истории в Instagram. Вот недавно за сутки собрали 120 тысяч рублей на брошенного алабая, которого выхаживают зоозащитники. Сейчас продолжаем рассказ о его судьбе. Люди, которые никогда в жизни не держали в руках бумажную «Амурскую правду», но давно читают ее в Instagram, пишут и звонят в редакцию и предлагают помощь собаке. «Амурская правда», спасибо, что помогаете нам помогать», — написала девушка. Мне кажется, лучший комментарий для СМИ в наше время.
Мы не бездумно выкладываем в соцсети поток информации. Мы упаковываем текст под каждую площадку, учитывая особенности каждой аудитории. В Facebook — известные руководители, бизнесмены, журналисты и просто ЛОМы, которые ждут от нас информации о важных решениях власти и интеллектуальное чтиво, будут интеллигентно спорить. Кстати, там в комментариях нередко дискутирует наш губернатор Василий Орлов — он активный пользователь Facebook. В «Одноклассниках» популярны новости, происшествия и истории из глубинки — там будут возмущаться и перемывать кости. Twitter интересно все, кроме политики. Подписчиков у нас там немного (чуть больше тысячи), но эта преданная и лояльная аудитория. Во «ВКонтакте» у нас, как и на всем Дальнем Востоке, сидит молодежь — от 12 и старше. Для них мы тоже размещаем новости и истории, но прекрасно понимаем, что это не наша целевая аудитория. У нас три группы читателей в WhatsApp — они уже дружат семьями, снабжают нас информационными поводами из своих городов и сел и дают поручения. Telegram-канал пока законсервировали: у журналиста, который его завел, внезапно сбылась мечта — теперь он работает пиарщиком в «Газпроме».
— Если говорить о принципах подготовки контента, то digital first — это про вас?
— В последние годы мы с трудом сломали порочную зависимость: главные материалы пишутся в газету, а уже потом это ставится на сайт. Эти спокойные времена прошли, как и эпоха бумажных ежедневных выпусков. Если есть крутое событие или герой — сразу на сайт. А уже потом мы забираем материалы в газету, порой успеваем подверстать интересные комментарии из Instagram. Но, конечно, большие аналитические темы, спецрепортажи изначально делаются для газеты, а уже потом загружаются на сайт.
Вообще, мы давно перестали тянуть читателей на сайт или призывать покупать газету. Все эти заигрывания «подробности у нас на сайте или в газете» давно в прошлом. Если человеку удобно читать «Амурскую правду» со смартфона, мы упакуем материал с газеты и сайта для Instagram.
— Вернемся к бумаге. Как и где распространяется газета «Амурская правда»?
— Мы распространяемся по всей территории Амурской области: подписка, розница (газетные киоски и крупные супермаркеты), корпоративная подписка (крупные клиенты, которым мы доставляем газету на предприятия) и редакционная подписка.
Что эффективнее — оценить сложно, работаем по каждому направлению. Хотя, пожалуй, давно перестали делать ставку на подписку из-за ценовой политики Почты России и качества ее услуг по доставке. Амурская область по площади — примерно половина Франции. Вот только с транспортной доступностью и логистикой почтовиков гораздо хуже, чем на родине шампанского. В северные, а часто и в южные районы газета идет неделю. И иногда не доходит. Цена полугодовой подписки — около 800 рублей.
Я слышу рассказы коллег, которые выезжают с песнями, плясками и призами в территории и агитируют подписаться. Мы тоже так раньше делали, но отказались. И в том числе из-за бешеного роста пользователей в соцсетях. Их больше с каждым днем, мы выкладываем туда максимум информации. Один пример: моей маме скоро 70 лет. Два года назад она освоила WhatsApp, год назад — Instagram. Но газету до сих пор выписывает. Когда я пытаюсь рекламировать интересные материалы в свежем номере «Амурской правды», она снисходительно отвечает: «Да я это у вас в Instagram уже читала».
— Какая часть вашего дохода приходится на рекламу? Насколько уменьшились ее объемы у вас в последние месяцы?
— Доходы примерно таковы: 60 процентов — господдержка, 40 процентов — доходы от подписки и рекламы.
В период пандемии рекламы меньше не стало. Кто-то снял размещение, но вернулись клиенты, которые в последнее время не размещались. Например, банки и мобильные операторы: они начали активно рассказывать о программах поддержки бизнеса, льготной ипотеке, новых функциях и тарифах. Плюс в регионе реализуются крупные инвестпроекты, которых коснулся коронавирус, — они рассказывают о ситуации и мерах безопасности. Вузы манят абитуриентов и взрослых, которые хотят удаленно получить новую и востребованную специальность. Машиностроительные предприятия предлагают аграриям современную технику к посевной. В общем, пока рекламная жизнь продолжается.
— А жизнь вообще?
— Нам, в принципе, ничего не мешает работать, кроме регулярного самодурства Роскомнадзора, штрафующего нас даже за отсутствие знака 6+ на афише театра кукол. Да, у нас бывают задержки зарплаты или просрочки налогов, но мы все равно справляемся благодаря финансовой поддержке регионального правительства. Я знаю, многие скажут: ну чего ж так не работать, попробуйте выжить на рынке. Я прекрасно понимаю коллег. Но искренне уверена, что качественные общественно-политические издания в регионах могут выжить только благодаря поддержке власти или мощного частного учредителя.
Либо издания должны вести параллельный издательский бизнес, однако это не вариант «Амурской правды»: после реформ 90-х годов наши предшественники оставили газету без типографии и без здания. Поэтому к расходам добавляются аренда двух этажей в нашем же бывшем газетном комплексе и высокие расходы на печать в единственной частной в Приамурье типографии.
Но я считаю, что господдержку мы получаем объективно и оправданно. Встречный вопрос коллегам: попробуйте, работая в правительственной газете, конкурировать за читателя и рекламодателя с частными изданиями. У нас получается — мы в лидерах отрасли. Это доказывают цифры подписки (второе место в регионе), количество посетителей сайта (второе место в регионе), рейтинги «Медиалогии» (второе место в регионе) и охват читателей в соцсетях (первое место в регионе). «Амурская правда» — это действительно один из брендов Амурской области и знак качества. И не потому, что нам 102 года, а потому, что нас действительно читают, знают и любят.
— Стабильность — это прекрасно, особенно в нынешние времена. Но на все ли действительно хватает ресурсов (и речь не только о финансах)?
— Главная проблема «Амурской правды» — отсутствие денег и кадров на развитие digital-направления. Мы прекрасно понимаем, что за этим будущее. Я до сих пор читаю и слышу жалобы коллег на то, что «все читатели ушли в интернет». Мы не жалуемся. Когда наши читатели стали уходить туда, мы их там уже ждали. 16 лет назад мы запустили сайт, 10 лет назад появились в Twitter, через год — в «Одноклассниках», еще через два — в Instargam. Сегодня нам нужен новый дизайн сайта, но на это, повторюсь, у нас нет ни денег, ни людей. Решения этой проблемы пока не вижу. Со всем остальным справляемся и счастливы заниматься своей профессией. У нас профессиональная, дружная и сумасшедшая команда журналистов. Мы реально семья. И это не штамп.
Общественно-политическая газета «АМУРСКАЯ ПРАВДА» (г. Благовещенск, Амурская область) издается с 24 февраля 1918 года. Победитель конкурса «10 лучших газет России-2018». Выходит один раз в неделю. Объем — 32 полосы. Тираж одного номера — 12000 экземпляров. Учредитель: ГБУ «Агентство по массовым коммуникациям «АмурМедиа». Издатель: ООО «Издательский дом «Амурская правда».
Сайт: ampravda.ru