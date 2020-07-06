«Амурская правда»: «Самые читаемые материалы — истории о людях»

Мы не бездумно выкладываем в соцсети поток информации. Мы упаковываем текст под каждую площадку, учитывая особенности каждой аудитории. В Facebook — известные руководители, бизнесмены, журналисты и просто ЛОМы, которые ждут от нас информации о важных решениях власти и интеллектуальное чтиво, будут интеллигентно спорить. Кстати, там в комментариях нередко дискутирует наш губернатор Василий Орлов — он активный пользователь Facebook. В «Одноклассниках» популярны новости, происшествия и истории из глубинки — там будут возмущаться и перемывать кости. Twitter интересно все, кроме политики. Подписчиков у нас там немного (чуть больше тысячи), но эта преданная и лояльная аудитория. Во «ВКонтакте» у нас, как и на всем Дальнем Востоке, сидит молодежь — от 12 и старше. Для них мы тоже размещаем новости и истории, но прекрасно понимаем, что это не наша целевая аудитория. У нас три группы читателей в WhatsApp — они уже дружат семьями, снабжают нас информационными поводами из своих городов и сел и дают поручения. Telegram-канал пока законсервировали: у журналиста, который его завел, внезапно сбылась мечта — теперь он работает пиарщиком в «Газпроме».

— Если говорить о принципах подготовки контента, то digital first — это про вас?

— В последние годы мы с трудом сломали порочную зависимость: главные материалы пишутся в газету, а уже потом это ставится на сайт. Эти спокойные времена прошли, как и эпоха бумажных ежедневных выпусков. Если есть крутое событие или герой — сразу на сайт. А уже потом мы забираем материалы в газету, порой успеваем подверстать интересные комментарии из Instagram. Но, конечно, большие аналитические темы, спецрепортажи изначально делаются для газеты, а уже потом загружаются на сайт.

Вообще, мы давно перестали тянуть читателей на сайт или призывать покупать газету. Все эти заигрывания «подробности у нас на сайте или в газете» давно в прошлом. Если человеку удобно читать «Амурскую правду» со смартфона, мы упакуем материал с газеты и сайта для Instagram.

— Вернемся к бумаге. Как и где распространяется газета «Амурская правда»?

— Мы распространяемся по всей территории Амурской области: подписка, розница (газетные киоски и крупные супермаркеты), корпоративная подписка (крупные клиенты, которым мы доставляем газету на предприятия) и редакционная подписка.

Что эффективнее — оценить сложно, работаем по каждому направлению. Хотя, пожалуй, давно перестали делать ставку на подписку из-за ценовой политики Почты России и качества ее услуг по доставке. Амурская область по площади — примерно половина Франции. Вот только с транспортной доступностью и логистикой почтовиков гораздо хуже, чем на родине шампанского. В северные, а часто и в южные районы газета идет неделю. И иногда не доходит. Цена полугодовой подписки — около 800 рублей.

Я слышу рассказы коллег, которые выезжают с песнями, плясками и призами в территории и агитируют подписаться. Мы тоже так раньше делали, но отказались. И в том числе из-за бешеного роста пользователей в соцсетях. Их больше с каждым днем, мы выкладываем туда максимум информации. Один пример: моей маме скоро 70 лет. Два года назад она освоила WhatsApp, год назад — Instagram. Но газету до сих пор выписывает. Когда я пытаюсь рекламировать интересные материалы в свежем номере «Амурской правды», она снисходительно отвечает: «Да я это у вас в Instagram уже читала».

— Какая часть вашего дохода приходится на рекламу? Насколько уменьшились ее объемы у вас в последние месяцы?

— Доходы примерно таковы: 60 процентов — господдержка, 40 процентов — доходы от подписки и рекламы.

В период пандемии рекламы меньше не стало. Кто-то снял размещение, но вернулись клиенты, которые в последнее время не размещались. Например, банки и мобильные операторы: они начали активно рассказывать о программах поддержки бизнеса, льготной ипотеке, новых функциях и тарифах. Плюс в регионе реализуются крупные инвестпроекты, которых коснулся коронавирус, — они рассказывают о ситуации и мерах безопасности. Вузы манят абитуриентов и взрослых, которые хотят удаленно получить новую и востребованную специальность. Машиностроительные предприятия предлагают аграриям современную технику к посевной. В общем, пока рекламная жизнь продолжается.

— А жизнь вообще?

— Нам, в принципе, ничего не мешает работать, кроме регулярного самодурства Роскомнадзора, штрафующего нас даже за отсутствие знака 6+ на афише театра кукол. Да, у нас бывают задержки зарплаты или просрочки налогов, но мы все равно справляемся благодаря финансовой поддержке регионального правительства. Я знаю, многие скажут: ну чего ж так не работать, попробуйте выжить на рынке. Я прекрасно понимаю коллег. Но искренне уверена, что качественные общественно-политические издания в регионах могут выжить только благодаря поддержке власти или мощного частного учредителя.