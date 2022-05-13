Аналог National Geographic хотят создать в России

Аналог National Geographic может появиться в России для популяризации экологического туризма, волонтерства и научных исследований на особо охраняемых природных территориях России. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала глава Росзаповедцентра Дарья Мацук.

«Мы хотим создать медиаплатформу, которая будет посвящена всем сферам работы наших заповедных территорий. Чтобы рассказывать не только про экологический туризм, но и про научные исследования, охранные мероприятия, про эколого-просветительские и про волонтерские проекты», — рассказала Мацук.

По ее словам, это будет полноценное научно-популярное СМИ с материалами разных форматов: интервью, фоторепортажами, образовательными роликами, документальными видео, актуальными новостями, аналитическими лонгридами.

«В общем, хотим сделать платформу с научно-популярным контентом, аналог National Geographic. Для России это будет единственный информационный канал, посвященный исключительно заповедным территориям», — отметила глава Росзаповедцентра.