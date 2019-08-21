Индийский еженедельник зарабатывает на цифровой подписке уже 14 лет

Ценовая политика простая — мы взяли цену журнала, вычли издержки, связанные с распространением, печатью и продажей, и получили среднюю стоимость производства, отбора и публикации контента.

— Как на пэйвол отреагировали читатели, покупающие печатную продукцию?

— Мы работаем по модели фримиум — в свободном доступе находится ограниченное количество материалов, и читатели при этом делятся на две категории:

• Те, кто привык покупать печатные издания, — читатели внутри страны и тамильская диаспора за рубежом. Они переместились в онлайн из‑за легкого доступа, и пэйвол их не смущает.

• Новый тип цифровых читателей, которые просматривают социальные сети и случайно находят контент, бегло проглядывая множество доступных материалов по всей сети. Такие читатели могут стать постоянными, если бренд для них значим. Они готовы платить за специально подобранные материалы.

— СМИ все чаще размещают за пэйволом лонгриды, расследования и эксклюзивный контент. Как вы думаете, в будущем то же случится и с обычными новостями? И какой контент закрывается под пэйвол у вас?

— Подробные сюжеты, крупная форма и эксклюзивы — особенности журнальных материалов, и это наш конек. На журналистских расследованиях специализируется наше издание Junior Vikatan Magazine.

Наши читатели не ищут сенсационных новостей, и мы работаем в соответствии с принципами эксклюзивности, тщательного отбора и проверки информации.

Постоянные читатели — как покупающие печатные издания, так и в интернете — подписываются почти автоматически. Но в наше время, когда кругом так много фейковых новостей и контент генерируют обычные пользователи, читатели в интернете постепенно уходят от пассивного потребления низкопробных материалов, начинают активно выбирать надежную информацию — и готовы за нее платить.

Уже давно мы размещаем за пэйволом качественные лонгриды и предлагаем читателям эксклюзивный и интерактивный контент. В скором времени планируем размещать еще больше оригинального платного контента специально для цифровых версий.

— Рекламные доходы индийских медиакомпаний падают. Является ли одной из причин этого введение пэйвола?

— Нет. Наши темпы роста в цифровой сфере, считая плату от пользователей и рекламную прибыль, составляли на протяжении последних четырех лет (с тех пор как мы стали развиваться в этом направлении) 35 % ежегодно. Рекламодатели крайне довольны откликом аудитории, который они получают через наш сайт.