Анастасия Петрова: «Задача нашего издания — научить читателей двигаться вперед»

Интервью с главным редактором «Делового интереса»
Многие региональные печатные СМИ сегодня вынуждены сокращать тиражи, переходить с бумаги на электронные носители или закрываться вовсе. На этом фоне газета «Деловой интерес» из Пермского края выглядит белой вороной: она увеличила тираж на 30%. О том, как изданию удается поддерживать интерес читателей, не публикуя «желтые» новости, и почему редакция не собирается отказываться от печатной версии, ЖУРНАЛИСТУ рассказала главный редактор «Делового интереса» Анастасия Петрова.
— Как давно существует «Деловой интерес» на рынке пермских СМИ? Чем газета уникальна?
— Газета «Деловой интерес» появилась на рынке пермских СМИ в 2012 году. Серьезный «перезапуск» мы устроили в 2014 году — тогда началась активная перестройка экономики по всей стране, и бизнесу на региональном уровне тоже пришлось серьезно перестроиться. С одной стороны, стало сложнее с финансами, пропали «легкие деньги», много маленьких предприятий закрылось, свернулся целый ряд инвестиционных проектов. С другой стороны, перед предпринимателями появились новые задачи — по импортозамещению, производству собственной продукции, запус ку новых линий. Я помню, как в этот период (в 2014-2015 годах) мы практически каждую неделю ездили на открытия новых производств — это завод «Инкаб», швейные цеха, сельхозпредприятия.
Тогда же пришло понимание, что газете недостаточно просто информировать о новостях. У нашей целевой аудитории — а это в основном предприниматели — запрос на обучающие и аналитические материалы, на поиск партнеров внутри региона и страны. Так сложился сегодняшний облик газеты: мы много рассказываем о новых и давно работающих пермских производствах; даем аналитические оценки при введении законодательных изменений (а их в последние годы немало); малый бизнес изрядно лихорадит — ищем лайфхаки, которые облегчат работу предпринимателей, рассказываем про государственные программы поддержки.
— Не получается ли так, что тематика газеты слишком узкая?
— Конечно, нет. Мы в редакции «Делового интереса» уверены, что предпринимательство — это основа экономики. И число предпринимателей в стране должно расти. Необходимо также понимать, что работа предпринимателей — это качество жизни каждого из нас. Если мы уменьшаем в городе количество киосков, поднимаем налоги, отказываясь от ЕНВД, — растут цены для конечного потребителя, то есть для нас с вами. Кроме того, сегодня бизнес (по крайней мере, в Перми) активно берет на себя социальную ответственность, и об этом на страницах «Делового интереса» мы тоже говорим. Интересно, что со многими предпринимателями приходится преодолевать серьезный психологический барьер — нам не верят, что мы будем писать про их бизнес, про их работу бесплатно.
Однако не надо думать, что мы ограничиваемся исключительно «предпринимательскими» темами. Мы много пишем о культуре — почти еженедельно у нас выходят эксклюзивные интервью с актерами, музыкантами, писателями.
Огромную совместную работу мы проводим с пермскими благотворительными фондами: «Дедморозим», «Берегиня», «Территория семьи» — постоянные гости нашей рубрики «Добровольчество». И, конечно, мы постоянно пишем про спортивные достижения пермяков, включаемся в проведение краевых и российских мероприятий — например, много лет остаемся партнером фестиваля «Летающий лыжник».
Еще мы очень много пишем о пермском образовании. Скажу штампом, что редактору непозволительно, но дети — это наше общее будущее. И то, что происходит сегодня в школе, те программы, которые запускаются, — это важно, и в первую очередь для родителей. Нельзя, чтобы рассказ о пермском образовании превращался в бесконечные истории про «девочку с розовыми волосами не пустили на урок» и «в школе рухнул потолок». Посмотрите, сколько в этой сфере энтузиастов, ярких людей, верящих в свое дело! Сколько талантливых ребят, дома на коленке собирающих станки и создающих уникальные мобильные приложения! Сколько у нас победителей всероссийских олимпиад! Давайте говорить и про них тоже.
— Как ограничиваете круг тем? Нельзя же написать сразу обо всем.
— У нашего издания есть вполне определенная задача — научить наших читателей двигаться вперед, принимать решения и выполнять их. Поэтому мы стараемся писать об интересных, позитивных, ярких событиях, отказавшись от негативной повестки. То есть никаких скандалов и трупов, меньше информации из криминальных сводок. В Перми достаточно позитивных событий, о которых мало кто пишет. Тем более пишет бесплатно.
— Стараетесь всем угодить?
— Это не так, не надо путать негативную повестку и поднятие проблем. Мы достаточно часто говорим о проблемах и стараемся искать пути их решения, выступаем с критикой администрации края и муниципальных чиновников. В последних номерах много писали о двойных квитанциях за ТКО, о сносе в Перми нестационарных торговых объектов, о транспортной реформе и ее плюсах и минусах. Все это — живые и болезненные темы для наших читателей, причем как для предпринимателей, так и для простых пермяков.
— С администрацией это ваши отношения не портит?
— Портит, конечно. Но у издания есть принципиальная позиция: в конфликтной ситуации, если речь идет о предпринимателе, не нарушающем закон и исправно платящем налоги, мы всегда на стороне предпринимателя. Потому что это люди, которые работают, чтоб кормить свою семью, исправно отчисляют налоги в бюджет и помогают нашему городу развиваться.
Вообще у нас принято считать, что предприниматели какие-то железные люди, которые гребут деньги лопатой и сами справятся со всеми проблемами. Это не так. В частности, когда у нас чиновники начали проводить реформу НКО и массово сносить киоски, наши журналисты оказались в центре не законотворческих, а человеческих историй. Мама трех детей, которая взяла кредит, чтобы открыть пекарню, — а теперь пекарню снесли, и она не знает, чем платить кредит… Ребята, вложившие серьезные деньги в оборудование торговых павильонов в одном из райцентров, — а сейчас им говорят, что на павильон они не имеют прав.
Чтобы работать в СМИ, недостаточно просто уметь писать. Для «Делового интереса» очень значим человеческий фактор — нужно уметь сопереживать, видеть ситуацию с разных сторон.
— У вас не возникает сомнений, что вы действуете в правильном направлении?
— Нет, не возникает. Более того, в выбранном курсе мы в очередной раз уверились в мае прошлого года, когда президент России обозначил национальные приоритеты и созданные в связи с ними нацпроекты. Мы с тематикой, которую ведем в газете, «попали» в большинство из них.
Так, Владимир Путин говорит о том, что волна технологического развития позволяет захватывать рынки очень быстро, и в России есть примеры успешных инновационных проектов, но их должно быть больше. Мы активно поддерживаем пермские стартапы, причем как совсем малышей, так и крупные промышленные проекты. Небольшим предприятиям, работающим с искусственным интеллектом или с 3D-моделями, важно, чтоб о них узнали на самом старте. Мы активно сотрудничаем с ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив), с Фондом Бортника, с Фондом содействия инновациям.
Аналогичная ситуация с малым бизнесом — мы хотим, чтоб его было больше. Президент поставил задачу создать 25 миллионов рабочих мест на предприятиях малого и среднего бизнеса. Тут нам приходится сложно — в Пермском крае администрация к предпринимателям далеко не дружелюбна, их число сокращается.
— Задачи у газеты амбициозные. Справляетесь? Людей хватает?
— Справляемся, иначе бы у нас не рос тираж и число читателей. У нас относительно небольшой штат газеты. Как мы шутим, в офисе сплошные начальники. Фактически в самой редакции сегодня трудятся пять человек: наш директор Любовь Елсукова, руководитель рекламного отдела Лариса Заплатина и три редактора — я, Елена Бардукова, наш выпускающий редактор, постоянно работающий с текстами, и Светлана Данилова, редактор сайта, выкладывающий новости в постоянном режиме. И верстальщик, и корректор приходят в офис на время верстки выпуска или на время работы со спецпроектами.
Почему мы приняли решение отказаться от традиционного формата редакции? Потому что не видим в нем смысла. Нет никакой необходимости привязывать журналиста к конкретному рабочему месту.
Мы прекрасно понимаем, что не сможем соперничать в скорости выдачи информации с крупными интернет-порталами. Поэтому «фишкой» издания сделали аналитику, экономическую оценку происходящих событий, системный подход к рассказанным нами историям. Главная задача сотрудника газеты — не в офисе сидеть, а писать хорошие и яркие материалы, уметь рассказать историю, досконально разобраться в вопросе.
— Причем последний пункт, по всей видимости, определяющий.
— Конечно. Специфика издания требует, чтобы журналист, пишущий материал, досконально разбирался в теме. А понять, чем патентная система налогообложения для малого бизнеса хуже, чем ЕНВД, с первого раза довольно сложно. Кстати, это еще одно требование к нашим сотрудникам — уметь простыми словами раскрыть самые сложные экономические темы.
За некоторыми историями мы следим постоянно на протяжении нескольких лет — так, например, Алексей Клочихин точно знает все этапы запуска знаменитого двигателя ПД-14, а Марина Шилова глубоко залезла в тему сноса НТО и знакома едва ли не с каждым владельцем киоска. Каждый наш журналист — кстати, среди них немало победителей конкурса ОНФ «Правда и справедливость», других журналистских премий — это настоящий профессионал.
— Обратную связь от читателей ощущаете?
— Вы знаете, да. Конечно, не совсем такую, как хотелось в самом начале, после открытия газеты. Это не письма и звонки в редакцию, не активные обсуждения в соцсетях.
Но для меня куда важнее, что в выходные и поздно вечером мне звонят пермские бизнесмены и просят комментарий или совет, рассказывают о своих проблемах и своих достижениях. Важно, когда в редакцию звонят предприниматели из других городов и говорят: мы прочитали, мы знаем, что вы нам поможете. Когда ты приходишь на открытие нового производства и слышишь: «Мы приняли участие в конкурсе и выиграли грант, а про конкурс прочитали в «Деловом интересе»; «А мы получили субсидию, и разъяснения по ней все были в газете».
У меня дома в рамочке хранится номер газеты, вышедшей три года назад. В ней мы рассказывали об одном из пермских предпринимателей, создававших инновационный продукт, — он, кстати, до последнего не верил, что мы на самом деле сделаем публикацию про его бизнес. А спустя полгода принес мне газету с надписью «У нас все получилось. Спасибо!».
Основы основ
Сегодня газета «Деловой интерес» в поддержку национальных проектов реализует семь проектов: «Урал — страна заводов», «Культура — основа для будущего», «Спорт: мир, жизнь, победа!», «Инновации — основа завтрашнего дня», «Импортозамещение — стратегия государства», «Волонтерское движение» и «Образование Пермского края — шаг в будущее».
ПРОЕКТ «ИННОВАЦИИ — основа завтрашнего дня» мы начали задолго до того, как были сформулированы тезисы национального проекта «Цифровая экономика». Пермский край — один из передовиков этого нацпроекта: у нас активно развиваются digital-парки, здесь запущено несколько федеральных и даже международных цифровых проектов. Однако тем стартапам, которые только начинают работу, нужно заявить о себе — и мы с удовольствием рассказываем в том числе и о небольших цифровых проектах.
ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ — шаг в будущее» рассказывает о нововведениях в пермских школах, необычных проектах, запущенных учителями и учениками, ярких начинаниях. Один из важных аспектов национального проекта «Образование» — развитие учительского потенциала, поэтому мы стараемся как можно больше рассказать о пермских преподавателях, как уже заслуженных, так и совсем молодых, недавно пришедших в школу. Мы активно работаем и с «золотым резервом» Пермского края — победителями олимпиад, международных конкурсов, юными инноваторами и изобретателями. В планах на этот год — подключиться и к проектам городского родительского комитета школьников.
ПРОЕКТ «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ — стратегия государства» основан на работе сразу с несколькими национальными проектами. Это «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт». Сегодня в Прикамье производством аналогов зарубежной продукции занимается целый ряд предприятий — как средних (КРМЗ, АВТ-СПОРТ), так и крупных («Пермские моторы», «Камкабель», «Инкаб»). Однако, как показывает опыт, российских производителей едва знают в своем регионе — а уж в соседних о них слышали только узкие специалисты. Мы стараемся больше рассказывать о новинках отраслей, строить мостик между покупателями и поставщиками товаров, произведенных в Пермском крае.
ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА — ОСНОВА ДЛЯ БУДУЩЕГО» — это работа по выполнению национального проекта «Культура». У нас та же цель, что и у нацпроекта, — прежде всего, конечно, сделать богатейшую культуру нашей страны более доступной. Поэтому мы подробно пишем о фестивалях, проходящих в крае, о прекрасных русских музыкантах и композиторах, писателях и режиссерах. Наша газета сотрудничает с организаторами этнокультурных фестивалей по всему Пермскому краю, театрами, краевой филармонией.
Газета «ДЕЛОВОЙ ИНТЕРЕС», единственный на сегодняшний день информационный ресурс для предпринимателей Пермского края, издается с 2011 года. Выходит один раз в неделю. Тираж одного номера – 6000 экземпляров. Объем – от 8 полос. Распространяется бесплатно. Территория распространения – Пермь и Пермский край. Учредитель: Денисова Лариса Владимировна.
Издатель: ООО «Деловой Интерес». Сайт: delint.ru.