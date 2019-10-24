Анастасия Петрова: «Задача нашего издания — научить читателей двигаться вперед»

Еще мы очень много пишем о пермском образовании. Скажу штампом, что редактору непозволительно, но дети — это наше общее будущее. И то, что происходит сегодня в школе, те программы, которые запускаются, — это важно, и в первую очередь для родителей. Нельзя, чтобы рассказ о пермском образовании превращался в бесконечные истории про «девочку с розовыми волосами не пустили на урок» и «в школе рухнул потолок». Посмотрите, сколько в этой сфере энтузиастов, ярких людей, верящих в свое дело! Сколько талантливых ребят, дома на коленке собирающих станки и создающих уникальные мобильные приложения! Сколько у нас победителей всероссийских олимпиад! Давайте говорить и про них тоже.

— Как ограничиваете круг тем? Нельзя же написать сразу обо всем.

— У нашего издания есть вполне определенная задача — научить наших читателей двигаться вперед, принимать решения и выполнять их. Поэтому мы стараемся писать об интересных, позитивных, ярких событиях, отказавшись от негативной повестки. То есть никаких скандалов и трупов, меньше информации из криминальных сводок. В Перми достаточно позитивных событий, о которых мало кто пишет. Тем более пишет бесплатно.

— Стараетесь всем угодить?

— Это не так, не надо путать негативную повестку и поднятие проблем. Мы достаточно часто говорим о проблемах и стараемся искать пути их решения, выступаем с критикой администрации края и муниципальных чиновников. В последних номерах много писали о двойных квитанциях за ТКО, о сносе в Перми нестационарных торговых объектов, о транспортной реформе и ее плюсах и минусах. Все это — живые и болезненные темы для наших читателей, причем как для предпринимателей, так и для простых пермяков.

— С администрацией это ваши отношения не портит?

— Портит, конечно. Но у издания есть принципиальная позиция: в конфликтной ситуации, если речь идет о предпринимателе, не нарушающем закон и исправно платящем налоги, мы всегда на стороне предпринимателя. Потому что это люди, которые работают, чтоб кормить свою семью, исправно отчисляют налоги в бюджет и помогают нашему городу развиваться.

Вообще у нас принято считать, что предприниматели какие-то железные люди, которые гребут деньги лопатой и сами справятся со всеми проблемами. Это не так. В частности, когда у нас чиновники начали проводить реформу НКО и массово сносить киоски, наши журналисты оказались в центре не законотворческих, а человеческих историй. Мама трех детей, которая взяла кредит, чтобы открыть пекарню, — а теперь пекарню снесли, и она не знает, чем платить кредит… Ребята, вложившие серьезные деньги в оборудование торговых павильонов в одном из райцентров, — а сейчас им говорят, что на павильон они не имеют прав.