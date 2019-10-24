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Анастасия Петрова: «Задача нашего издания — научить читателей двигаться вперед»

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пресса
регионы

Интервью с главным редактором «Делового интереса»

Многие региональные печатные СМИ сегодня вынуждены сокращать тиражи, переходить с бумаги на электронные носители или закрываться вовсе. На этом фоне газета «Деловой интерес» из Пермского края выглядит белой вороной: она увеличила тираж на 30%. О том, как изданию удается поддерживать интерес читателей, не публикуя «желтые» новости, и почему редакция не собирается отказываться от печатной версии, ЖУРНАЛИСТУ рассказала главный редактор «Делового интереса» Анастасия Петрова. 

 

— Как давно существует «Деловой интерес» на рынке пермских СМИ? Чем газета уникальна?

— Газета «Деловой интерес» появилась на рынке пермских СМИ в 2012 году. Серьезный «перезапуск» мы устроили в 2014 году — тогда началась активная перестройка экономики по всей стране, и бизнесу на региональном уровне тоже пришлось серьезно перестроиться. С одной стороны, стало сложнее с финансами, пропали «легкие деньги», много маленьких предприятий закрылось, свернулся целый ряд инвестиционных проектов. С другой стороны, перед предпринимателями появились новые задачи — по импортозамещению, производству собственной продукции, запус ку новых линий. Я помню, как в этот период (в 2014-2015 годах) мы практически каждую неделю ездили на открытия новых производств — это завод «Инкаб», швейные цеха, сельхозпредприятия.

Тогда же пришло понимание, что газете недостаточно просто информировать о новостях. У нашей целевой аудитории — а это в основном предприниматели — запрос на обучающие и аналитические материалы, на поиск партнеров внутри региона и страны. Так сложился сегодняшний облик газеты: мы много рассказываем о новых и давно работающих пермских производствах; даем аналитические оценки при введении законодательных изменений (а их в последние годы немало); малый бизнес изрядно лихорадит — ищем лайфхаки, которые облегчат работу предпринимателей, рассказываем про государственные программы поддержки.

 

— Не получается ли так, что тематика газеты слишком узкая?

— Конечно, нет. Мы в редакции «Делового интереса» уверены, что предпринимательство — это основа экономики. И число предпринимателей в стране должно расти. Необходимо также понимать, что работа предпринимателей — это качество жизни каждого из нас. Если мы уменьшаем в городе количество киосков, поднимаем налоги, отказываясь от ЕНВД, — растут цены для конечного потребителя, то есть для нас с вами. Кроме того, сегодня бизнес (по крайней мере, в Перми) активно берет на себя социальную ответственность, и об этом на страницах «Делового интереса» мы тоже говорим. Интересно, что со многими предпринимателями приходится преодолевать серьезный психологический барьер — нам не верят, что мы будем писать про их бизнес, про их работу бесплатно.

На ежегодном краевом форуме предпринимателей «Дни пермского бизнеса»
На ежегодном краевом форуме предпринимателей «Дни пермского бизнеса»

Однако не надо думать, что мы ограничиваемся исключительно «предпринимательскими» темами. Мы много пишем о культуре — почти еженедельно у нас выходят эксклюзивные интервью с актерами, музыкантами, писателями. 

Огромную совместную работу мы проводим с пермскими благотворительными фондами: «Дедморозим», «Берегиня», «Территория семьи» — постоянные гости нашей рубрики «Добровольчество». И, конечно, мы постоянно пишем про спортивные достижения пермяков, включаемся в проведение краевых и российских мероприятий — например, много лет остаемся партнером фестиваля «Летающий лыжник».

ЗАДАЧА НАШЕГО ИЗДАНИЯ — НАУЧИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД, ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ И ВЫПОЛНЯТЬ ИХ. ПОЭТОМУ МЫ СТАРАЕМСЯ ПИСАТЬ ОБ ИНТЕРЕСНЫХ, ПОЗИТИВНЫХ, ЯРКИХ СОБЫТИЯХ, ОТКАЗАВШИСЬ ОТ НЕГАТИВНОЙ ПОВЕСТКИ

Еще мы очень много пишем о пермском образовании. Скажу штампом, что редактору непозволительно, но дети — это наше общее будущее. И то, что происходит сегодня в школе, те программы, которые запускаются, — это важно, и в первую очередь для родителей. Нельзя, чтобы рассказ о пермском образовании превращался в бесконечные истории про «девочку с розовыми волосами не пустили на урок» и «в школе рухнул потолок». Посмотрите, сколько в этой сфере энтузиастов, ярких людей, верящих в свое дело! Сколько талантливых ребят, дома на коленке собирающих станки и создающих уникальные мобильные приложения! Сколько у нас победителей всероссийских олимпиад! Давайте говорить и про них тоже.

 

— Как ограничиваете круг тем? Нельзя же написать сразу обо всем.

— У нашего издания есть вполне определенная задача — научить наших читателей двигаться вперед, принимать решения и выполнять их. Поэтому мы стараемся писать об интересных, позитивных, ярких событиях, отказавшись от негативной повестки. То есть никаких скандалов и трупов, меньше информации из криминальных сводок. В Перми достаточно позитивных событий, о которых мало кто пишет. Тем более пишет бесплатно.

 

— Стараетесь всем угодить?

— Это не так, не надо путать негативную повестку и поднятие проблем. Мы достаточно часто говорим о проблемах и стараемся искать пути их решения, выступаем с критикой администрации края и муниципальных чиновников. В последних номерах много писали о двойных квитанциях за ТКО, о сносе в Перми нестационарных торговых объектов, о транспортной реформе и ее плюсах и минусах. Все это — живые и болезненные темы для наших читателей, причем как для предпринимателей, так и для простых пермяков.

 

— С администрацией это ваши отношения не портит?

— Портит, конечно. Но у издания есть принципиальная позиция: в конфликтной ситуации, если речь идет о предпринимателе, не нарушающем закон и исправно платящем налоги, мы всегда на стороне предпринимателя. Потому что это люди, которые работают, чтоб кормить свою семью, исправно отчисляют налоги в бюджет и помогают нашему городу развиваться.

Вообще у нас принято считать, что предприниматели какие-то железные люди, которые гребут деньги лопатой и сами справятся со всеми проблемами. Это не так. В частности, когда у нас чиновники начали проводить реформу НКО и массово сносить киоски, наши журналисты оказались в центре не законотворческих, а человеческих историй. Мама трех детей, которая взяла кредит, чтобы открыть пекарню, — а теперь пекарню снесли, и она не знает, чем платить кредит… Ребята, вложившие серьезные деньги в оборудование торговых павильонов в одном из райцентров, — а сейчас им говорят, что на павильон они не имеют прав.

В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ, ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ, НЕ НАРУШАЮЩЕМ ЗАКОН И ИСПРАВНО ПЛАТЯЩЕМ НАЛОГИ, МЫ ВСЕГДА НА СТОРОНЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Чтобы работать в СМИ, недостаточно просто уметь писать. Для «Делового интереса» очень значим человеческий фактор — нужно уметь сопереживать, видеть ситуацию с разных сторон.

 

— У вас не возникает сомнений, что вы действуете в правильном направлении?

— Нет, не возникает. Более того, в выбранном курсе мы в очередной раз уверились в мае прошлого года, когда президент России обозначил национальные приоритеты и созданные в связи с ними нацпроекты. Мы с тематикой, которую ведем в газете, «попали» в большинство из них.

Так, Владимир Путин говорит о том, что волна технологического развития позволяет захватывать рынки очень быстро, и в России есть примеры успешных инновационных проектов, но их должно быть больше. Мы активно поддерживаем пермские стартапы, причем как совсем малышей, так и крупные промышленные проекты. Небольшим предприятиям, работающим с искусственным интеллектом или с 3D-моделями, важно, чтоб о них узнали на самом старте. Мы активно сотрудничаем с ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив), с Фондом Бортника, с Фондом содействия инновациям.

Аналогичная ситуация с малым бизнесом — мы хотим, чтоб его было больше. Президент поставил задачу создать 25 миллионов рабочих мест на предприятиях малого и среднего бизнеса. Тут нам приходится сложно — в Пермском крае администрация к предпринимателям далеко не дружелюбна, их число сокращается.

 

— Задачи у газеты амбициозные. Справляетесь? Людей хватает?

— Справляемся, иначе бы у нас не рос тираж и число читателей. У нас относительно небольшой штат газеты. Как мы шутим, в офисе сплошные начальники. Фактически в самой редакции сегодня трудятся пять человек: наш директор Любовь Елсукова, руководитель рекламного отдела Лариса Заплатина и три редактора — я, Елена Бардукова, наш выпускающий редактор, постоянно работающий с текстами, и Светлана Данилова, редактор сайта, выкладывающий новости в постоянном режиме. И верстальщик, и корректор приходят в офис на время верстки выпуска или на время работы со спецпроектами.

Непосредственно в редакции постоянно трудятся пятеро
Непосредственно в редакции постоянно трудятся пятеро

Почему мы приняли решение отказаться от традиционного формата редакции? Потому что не видим в нем смысла. Нет никакой необходимости привязывать журналиста к конкретному рабочему месту.

Мы прекрасно понимаем, что не сможем соперничать в скорости выдачи информации с крупными интернет-порталами. Поэтому «фишкой» издания сделали аналитику, экономическую оценку происходящих событий, системный подход к рассказанным нами историям. Главная задача сотрудника газеты — не в офисе сидеть, а писать хорошие и яркие материалы, уметь рассказать историю, досконально разобраться в вопросе.

 

— Причем последний пункт, по всей видимости, определяющий.

— Конечно. Специфика издания требует, чтобы журналист, пишущий материал, досконально разбирался в теме. А понять, чем патентная система налогообложения для малого бизнеса хуже, чем ЕНВД, с первого раза довольно сложно. Кстати, это еще одно требование к нашим сотрудникам — уметь простыми словами раскрыть самые сложные экономические темы.

За некоторыми историями мы следим постоянно на протяжении нескольких лет — так, например, Алексей Клочихин точно знает все этапы запуска знаменитого двигателя ПД-14, а Марина Шилова глубоко залезла в тему сноса НТО и знакома едва ли не с каждым владельцем киоска. Каждый наш журналист — кстати, среди них немало победителей конкурса ОНФ «Правда и справедливость», других журналистских премий — это настоящий профессионал.

 

— Обратную связь от читателей ощущаете?

— Вы знаете, да. Конечно, не совсем такую, как хотелось в самом начале, после открытия газеты. Это не письма и звонки в редакцию, не активные обсуждения в соцсетях.

Но для меня куда важнее, что в выходные и поздно вечером мне звонят пермские бизнесмены и просят комментарий или совет, рассказывают о своих проблемах и своих достижениях. Важно, когда в редакцию звонят предприниматели из других городов и говорят: мы прочитали, мы знаем, что вы нам поможете. Когда ты приходишь на открытие нового производства и слышишь: «Мы приняли участие в конкурсе и выиграли грант, а про конкурс прочитали в «Деловом интересе»; «А мы получили субсидию, и разъяснения по ней все были в газете».

У меня дома в рамочке хранится номер газеты, вышедшей три года назад. В ней мы рассказывали об одном из пермских предпринимателей, создававших инновационный продукт, — он, кстати, до последнего не верил, что мы на самом деле сделаем публикацию про его бизнес. А спустя полгода принес мне газету с надписью «У нас все получилось. Спасибо!». 

 

Основы основ

Сегодня газета «Деловой интерес» в поддержку национальных проектов реализует семь проектов: «Урал — страна заводов», «Культура — основа для будущего», «Спорт: мир, жизнь, победа!», «Инновации — основа завтрашнего дня», «Импортозамещение — стратегия государства», «Волонтерское движение» и «Образование Пермского края — шаг в будущее».

 

ПРОЕКТ «ИННОВАЦИИ — основа завтрашнего дня» мы начали задолго до того, как были сформулированы тезисы национального проекта «Цифровая экономика». Пермский край — один из передовиков этого нацпроекта: у нас активно развиваются digital-парки, здесь запущено несколько федеральных и даже международных цифровых проектов. Однако тем стартапам, которые только начинают работу, нужно заявить о себе — и мы с удовольствием рассказываем в том числе и о небольших цифровых проектах.

 

ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ — шаг в будущее» рассказывает о нововведениях в пермских школах, необычных проектах, запущенных учителями и учениками, ярких начинаниях. Один из важных аспектов национального проекта «Образование» — развитие учительского потенциала, поэтому мы стараемся как можно больше рассказать о пермских преподавателях, как уже заслуженных, так и совсем молодых, недавно пришедших в школу. Мы активно работаем и с «золотым резервом» Пермского края — победителями олимпиад, международных конкурсов, юными инноваторами и изобретателями. В планах на этот год — подключиться и к проектам городского родительского комитета школьников.

 

ПРОЕКТ «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ — стратегия государства» основан на работе сразу с несколькими национальными проектами. Это «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт». Сегодня в Прикамье производством аналогов зарубежной продукции занимается целый ряд предприятий — как средних (КРМЗ, АВТ-СПОРТ), так и крупных («Пермские моторы», «Камкабель», «Инкаб»). Однако, как показывает опыт, российских производителей едва знают в своем регионе — а уж в соседних о них слышали только узкие специалисты. Мы стараемся больше рассказывать о новинках отраслей, строить мостик между покупателями и поставщиками товаров, произведенных в Пермском крае.

 

ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА — ОСНОВА ДЛЯ БУДУЩЕГО» — это работа по выполнению национального проекта «Культура». У нас та же цель, что и у нацпроекта, — прежде всего, конечно, сделать богатейшую культуру нашей страны более доступной. Поэтому мы подробно пишем о фестивалях, проходящих в крае, о прекрасных русских музыкантах и композиторах, писателях и режиссерах. Наша газета сотрудничает с организаторами этнокультурных фестивалей по всему Пермскому краю, театрами, краевой филармонией. 

Справка

Газета «ДЕЛОВОЙ ИНТЕРЕС», единственный на сегодняшний день информационный ресурс для предпринимателей Пермского края, издается с 2011 года. Выходит один раз в неделю. Тираж одного номера – 6000 экземпляров. Объем – от 8 полос. Распространяется бесплатно. Территория распространения – Пермь и Пермский край. Учредитель: Денисова Лариса Владимировна.

Издатель: ООО «Деловой Интерес». Сайт: delint.ru.

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от
24 октября 2019

Окт 24, 2019

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