Отшельник Андреев

Странное дело, с Колей Андреевым мы ровесники, начинали примерно в одни годы в «КП», только он в рабочем отделе, а я — в спортивном. Затем разбежались в разные стороны, но лет десять назад словно бы заново познакомились и стали дружить.

Причем дружба больше дистанционная, встречаемся мы редко, раз или два в году, и все-таки — это настоящая дружба.

В юности так часто бывает: ищешь и находишь открытия где-то далеко за горизонтом и не замечаешь удивительного рядом. А как раз Коля Андреев — уникальный. редкий человек.

Когда-то, оставшись без работы (а это рано или поздно всякому грозит), он смело покинул Москву и поселился в скромном домике на границе Калужской и Тульской областей, в городе Лихвин. Правильнее сказать — в поселке, ибо городом этот населенный пункт назвать можно с большой натяжкой. Там нет ни предприятий, ни очагов высокой культуры, ни храмов, ни ритуальных захоронений, вообще — ничего. Зато есть высокий берег Оки, тишина, покой, зимой — безупречно белый снег, летом — буйное цветение садов.

Однажды Коля приехал в Лихвин, осмотрелся и понял, что отныне будет жить именно здесь. Поставил тепличку, разбил грядки, стал стричь газон — ну словом зажил как типичный мелкопоместный помещик. Или отставной москвич на пенсии.

Но только это были внешние проявления новой Колиной жизни. По вечерам он садился на веранде, открывал ноутбук и тогда начиналась уже жизнь другая, можно сказать, настоящая. Когда-то Андреев задался целью написать биографию Андрея Дмитриевича Сахарова. Пятнадцать лет подряд он добросовестно собирал и систематизировал материал. Прочел все, что о Сахарове написали и рассказали другие. Посетил места, с ним связанные. Он сел за компьютер только тогда, когда изучил каждый прожитый Сахаровым день. Каждый — я не преувеличиваю.