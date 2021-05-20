Андрей Шмаров покидает пост главного редактора «Ведомостей». Исполняющим обязанности главного редактора газеты «Ведомости» с 20 мая 2021 года назначена Ирина Казьмина, ранее занимавшая пост заместителя генерального директора по редакционному развитию АО «Бизнес Ньюс Медиа».

Решение о прекращении трудового договора Андрея Шмарова принято по соглашению сторон.

Шмаров был назначен исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» в апреле 2020 года после того, как стало известно о намерении предыдущих собственников продать издание. 29 мая 2020 года издание было приобретено АО «Саппорт», после чего совет директоров АО «БНМ» под председательством нового собственника утвердил Шмарова в должности главного редактора.

Ирина Казьмина была назначена заместителем генерального директора АО «Бизнес Ньюс Медиа» в сентябре 2020 года. В этой должности она курировала вопросы редакционного развития. Ранее Казьмина работала на разных должностях в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», а также заместителем главного редактора Forbes Russia. Ее стаж в деловой журналистике составляет более 20 лет.