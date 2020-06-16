Андрей Шмаров утвержден в должности главного редактора «Ведомостей»

Совет директоров «Бизнес ньюс медиа» (издатель «Ведомостей») утвердил кандидатуру Андрея Шмарова на пост главного редактора газеты. Об этом пишут сами «Ведомости».

В ходе заседания совета директоров трое из шести его членов проголосовали за Шмарова, двое — за Анфису Воронину, которую предлагала назначить редакция.

Новый владелец «Ведомостей» Иван Еремин воспользовался правом решающего голоса и также поддержал кандидатуру Шмарова. Еремин подчеркнул, что Воронина, которая управляет партнерскими проектами «Ведомости &», по его мнению, сейчас нужнее изданию на своей текущей позиции.

После решения совета директоров гендиректор «Бизнес ньюс медиа» Глеб Прозоров обязан назначить Шмарова главным редактором «Ведомостей».

Андрей Шмаров занимает пост исполняющего обязанности главного редактора «Ведомостей» с марта 2020 года. У него несколько раз возникали конфликты с редакцией, которая обвиняла его в цензуре из-за правок, которые он уже после публикации вносил в материалы.