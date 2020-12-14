Англоязычный сайт The Correspondent прекращает свою работу 31 декабря

В письме сотрудникам один из основателей De Correspondent Эрнст-Ян Пфаут объявил, что из-за финансовых сложностей компания вынуждена закрыть английскую версию, собрать всех сотрудников и сосредоточиться на материнском проекте в Нидерландах.

Из 55 000 подписчиков в 2019-м к концу 2020-го дошли только 22 000. Остальные не возобновили подписку. При этом средний годовой чек оказался в полтора раза ниже, чем прогнозировался: 43 евро вместо 70. Таким образом в 2021 году убтыток составил бы 900 000 евро убытков (доходы не превысили бы 1 млн евро, что на 50% меньше, чем нужно для того, чтобы выйти в ноль).

Из-за закрытия английской версии сайта работы лишатся 10 человек. Те же, кто совмещал работу в голландской версии и английской, вернутся на полную ставку в материнское издание. Это будет стоить компании 544 000 евро в год, но, как написал Пфаут, они сознательно идут на этот шаг.

Единственный журналист, который работал в штате The Correspondent в США — Эрик Холтхаус. Но с 30 ноября он больше там не работает.

Основной сайт будет попрежнему развиваться и никаких сокращений штатов и бюджетов не будет.