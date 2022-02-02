Анна Афанасьева возглавила пресс-службу «Газпром-Медиа»

«Газпром-Медиа» назначил Анну Афанасьеву на должность руководителя пресс-службы. Об этом холдинг сообщил в своем Telegram-канале.

Афанасьева в течение почти восьми лет отвечала за тему медиа в газете «Коммерсантъ». В «Газпром-Медиа» она будет курировать общение со СМИ и пресс-службу холдинга.

В декабре прошлого года холдинг «Газпром-Медиа» назначил Ивана Кима директором по коммуникациям. В его обязанности входят разработка и реализация стратегии в области маркетинга и связей с общественностью, построение эффективных внешних коммуникаций и представление интересов компании в бизнес-среде.