Как найти специалиста для работы с большими данными

Два авторитетных эксперта в области больших данных — Александр Богачев (преподаватель НИУ ВШЭ, автор книги «Графики, которые убеждают всех») и Вадим Макаренко (основатель и издатель первого в Польше дата-ресурса BIQdata.pl (Gazeta Wyborcza) — в ходе онлайн-встречи для АНРИ-Медиа рассказали, как организовать работу в редакциях с данными.

ВАДИМ МАКАРЕНКО (GAZETA WYBORCZA, Польша):

«Мы стараемся не использовать термин «big data» у себя в редакции. Для нас big data — это то, с чем не справляется Excel. Когда мы начинали работать с данными, то столкнулись с теми же проблемами, что и большинство небольших изданий: не было хороших компьютеров, они перегревались и медленно работали.

Big data — фантомный термин, который ничего конкретного не обозначает и уж точно не отражает того, что происходит с данными в редакциях. Реальный признак big data — это когда мы не можем проскроллить половину датасета и нам это ничего не дает. Если это не big data, то что? Скорее всего, это просто данные, которые есть в редакциях, — то, на чем строятся статьи. Вводится термин smart data, обозначающий уже проработанные и подготовленные данные для создания материалов, но он не часто используется.

Кто же будет заниматься данными в СМИ? В традиционных изданиях с консервативным подходом (например, в газете на бумаге) нужно посмотреть на команду редакции. Если провести анализ сильных сторон сотрудников, то можно увидеть, кто из журналистов и аналитиков наиболее расположен к такой работе. Возможно, человек и не думал про себя как про data-журналиста, но такие люди распознаются достаточно легко.

К примеру, если вы сдаете номер в печать и у вас есть один такой коллега, который смотрит на страницы и говорит: «Вот тут вообще странная вещь с цифрами происходит, запятая находится правее»; или «Слушайте, проценты здесь учтены не все», — присмотритесь к нему. Главная черта, которая отличает таких людей, — внимание к деталям, дотошность.

Такие люди скрупулезны, в хорошем смысле — зануды, которые не боятся рутины с данными и таблицами. Они внимательны к цифрам, любят структурировать данные, постоянно строят таблички, видят изменения в сложившихся данных, чувствуют тренды, движения, изменения этих данных.

Если специалист по данным работает внутри редакции, снимается проблема с коммуникациями. Человек внутри коллектива понимает административные процессы, задействован в текущих обсуждениях. Нет необходимости пояснять и ставить задачи, специалист изнутри видит картину и может рассматривать данные в рамках формирующихся материалов редакции, обсуждать с коллегами изменения, показатели и даже в незначительном колебании дельты распознать формирование тренда.

Специалиста со стороны придется посвящать в редакционные процессы. Главному редактору придется подготовить техническое задание как для журналистов, так и для приглашенного специалиста. Важно составить календарный план проверки цифр и данных не только по текущим материалам или значимым повторяющимся событиям (например, выборам и выборным кампаниям с обещаниями политиков), но и улавливать новые цифровые волны изменений.

Сейчас, конечно, есть возможность привлечь студентов-стажеров на практику и предложить им остаться, поскольку факультет дата-журналистики ВШЭ готовит таких специалистов.

Для тех редакций и журналистов, которые хотели бы с нуля начать работу с данными и на этой основе делать качественные и интересные публикации, АНРИ-Медиа представляет новый курс на медиареформере «Журналистика данных. Основы» Александра Богачева.