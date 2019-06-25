Серия онлайн-конференций: обмен идеями между издателями

Онлайн-конференции по обмену опытом — это формат обмена идеями между региональными издателями: спикеры заявляют свои темы, коллеги, которые не готовы выступить сами, прослушивают презентации реальных, практических проектов и имеют возможность задать вопросы. Из числа спикеров выберем победителей (по одному в каждом блоке) — они поедут на II международную конференцию по обмену опытом медиаменджеров в Тбилиси «Менеджмент СМИ в эпоху диджитал: лайфхаки и факапы» 23-24 сентября, в которой примут участие коллеги из Белоруси, Молдовы, Латвии, Польши, Украины, Грузии и Армении.

Заявки от спикеров получены — выступать будут 7х7, «Страна Калининград», ИД «Частник», ТВ-2, Донньюс, «Егоршинские вести», «Крестьянин», «ВК-Медиа», ИД Перегудов, — участников продолжаем набирать!

25 июня

Блок 1 «Монетизация и диверсификация медиабизнеса»

Спикеры:

• Екатерина Иванова, ИД «Перегудова», «Монетизация социальных сетей на примере Издательского Дома Перегудова»

• Светлана Лебедева, ИД «Частник», тема на согласовании

• Татьяна Шарафиева, «Егоршинские вести», «Опыт выпуска газеты в двух форматах по разной стоимости»

• Дарья Ананьева, «Семь на семь», «Дополнительная монетизация медиа в офлалайне»

• Гала Каймакчи, ИД «Крестьянин», «Монетизация «просветительских» офлайн проектов в медиа. Выездные ивенты проекта “Школа успешных аграрных практик” ИД “Крестьянин“»

26 июня

Блок 2 «Качественный контент, форматы»

• Татьяна Снежко, Донньюс, «Люди дела или Поколение Z»

• Ирина Козинина, ИД Перегудова, «Топ-3 трендовых метода подачи контента в СМИ на примере продукта «Издательского дома Перегудова»

• Татьяна Чеботарева, «Страна Калининград», «Решения суда как формат правовой журналистики»

• Юлия Корнева, ТВ-2, «Уходящая натура»

27 июня

Блок 3 «Менеджмент в эпоху цифры. Цифровой маркетинг и каналы дистрибуции»

• Элизабет Агбалян, ИД «Перегудова», «Брендирование и СММ: привлечение новой аудитории и создание узнаваемого стиля»

• Светлана Лебедева, ИД «Частник», тема на согласовании

• Николай Починин, ВК-Медиа, «Инструменты управления и коммуникации в редакции: 5 полезных сервисов»

• Анна Алферова, ИД «Перегудова», «Онлайн-офис — система менеджмента будущего на примере ИД Перегудова»

Регистрация для участников открыта на сайте.

Стоимость участия в онлайн-конференции для спикеров — бесплатно.

Для членов АНРИ и Клуба Журналиста: малые рынки — 500 р., крупные 1100 р., не члены АНРИ — 2100.

Победителям онлайн-конференций оплачивается проезд и проживание в Тбилиси во время конференции 23-24 сентября. Организатор — «АНРИ-Медиа».

КОНТАКТЫ:

Телефон/факс: +7 (499) 769-38-28

г. Москва, 1-й Добрынинский пер., 15/7, оф.28