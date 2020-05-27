АНРИ опубликовал итоги исследования состояния региональных печатных изданий

Альянс независимых региональных издателей (АНРИ) подвел итоги второго опроса, проведенного в середине мая среди российских редакций. Цель опроса — уточнить положение СМИ в регионах.

В опросе приняли участие представители 52 СМИ из 26 регионов России.

По сравнению с первым опросом, проведенным в апреле, все больше издателей замечают снижение тиражей и доходов от продажи розницы. Абсолютно все участники исследования столкнулись с падением рекламных доходов, в некоторых случаях — до нуля. Уменьшается число издательств, где до сих пор сохраняют весь коллектив. Больше половины редакций сокращают зарплаты, замораживают проектную работу.

тираж

Падение тиража зафиксировало большинство участников опроса (67%). По сравнению с первым исследованием АНРИ сократилось количество редакций, не столкнувшихся с переменами (с 30% до 23%). Часть респондентов, сохранивших тираж, отметили, что печатаются за счет оформленной ранее подписки или грантов «Роспечати».

розница

Более 70% участников опроса отмечают сокращение дистрибуции (от незначительного до 80% и более). 19% респондентов заявили, что пока не столкнулись с трудностями.

Рабочий день сотрудников

Увеличилось число издателей, сокративших рабочий день сотрудников (с 28% до 50%).

Каждая редакция самостоятельно определяет порядок сокращения рабочего времени: как правило, до трех, двух или одного рабочего дня в неделю. 46% респондентов отметили, что продолжительность рабочего времени сотрудников осталась прежней.

Сокращение сотрудников

Большинство издателей по-прежнему сохраняют весь коллектив (71%), впрочем, их стало на 10% меньше по сравнению с апрельским опросом АНРИ. В одной трети компаний уже прошли сокращения: «уволены внештатники и работавшие по договорам»; «уволились три человека в связи с тем, что центр занятости заплатит больше (с учетом выплаты трех тысяч "детских" безработному», «сокращение планируем с июня, если помощи не будет».

Зарплата

Ситуация с зарплатами в региональных СМИ поменялась кардинально: если в апреле 65% участников опроса заявляли, что размер оплаты труда остался прежним, то уже в мае 68% респондентов столкнулись с сокращением окладов. В основном зарплаты были урезаны на 10-40%, однако 16% участников издания уменьшились зарплаты в половину и более.

Доходы

Падение рекламных доходов затронуло всех участников опроса (в апреле несколько издателей еще на замечали изменений): более чем у 80% редакций доходы от рекламы снизились на 50-80%. Двое респондентов отметили, что рекламы нет уже два месяца.

Больше половины респондентов столкнулись с падением доходов от продажи розницы: в основном на 30-50%.

Почти половина участников опроса (48%) зафиксировала падение доходов от других видов деятельности на 80% и более. Еще 16% отметили снижение доходов до 50%.

Поддержка

Большинство участников опроса (63%) уверены, что никаких весомых мер для поддержки СМИ не было принято. 29% надеются, что государство все же окажет медиаотрасли необходимую поддержку.

Больше половины опрошенных (54%) ответили, что не заметили никаких действенных мер поддержки. 33% воспользовались некоторыми послаблениями, например, получили отсрочку по муниципальной аренде помещения, легально работали во время «нерабочих дней», заключили договор на информационное обеспечение региональной администрации.

Необходимые меры

50% участников опроса предлагают финансово поддержать СМИ: предоставить налоговые каникулы, организовать гранты или софинансировать выплату зарплаты сотрудникам. 35% респондентов считают правильным включить СМИ в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики. Еще 4% просят снизить аппетиты «Почты России». Остальные затруднились с ответом.

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