АНРИ опубликовали данные исследования региональных СМИ в 2020 году

В ноябре 2020 года Альянс независимых региональных издателей (АНРИ) провел очередной опрос среди российских редакций, чтобы понять ситуацию на региональных медиарынках. Полученные данные АНРИ планирует использовать при обращении в органы федеральной власти.

В опросе приняли участие 36 СМИ из 23 регионов России. Подавляющее большинство их них (83%) — печатные, а также СМИ, выпускающие газету и ведущие новостной сайт.

За полгода с момента публикации последнего опроса АНРИ ситуация немного стабилизировалась: замедлилось сокращение тиражей и падение рекламных доходов, выросла интернет-аудитория изданий. Большая часть участников опроса воспользовались мерами государственной поддержки. Но, несмотря на это, подавляющее большинство редакций были вынуждены сократить затраты за счет урезания зарплат и оптимизации штата сотрудников.

Многие редакции с тревогой смотрят в будущее, полагая, что дальнейшие ограничения скорее всего приведут к банкротству.

Большинство участников опроса (38%) хотели бы получить прямые государственные субсидии, 28% — оформить льготные банковские кредиты, 26% респондентов уверены, что СМИ необходимы налоговые каникулы.

Еще 6% рассчитывают на налоговую отсрочку, 2% — на гранты и госконтракты.

В течение полугода 88% респондентов были вынуждены сократить затраты предприятия. В основном за счет урезания зарплаты сотрудников, оптимизации штата, сокращения тиража и расходов на типографию, а также урезания бюджета на маркетинг и сокращения рабочей недели. В среднем редакции сокращали затраты на 20-30%, зафиксированы единичные случаи сокращения затрат до 50%.

Больше половины редакций (58%) удалось сохранить коллектив. Остальные провели сокращения: 28% участников опроса сократили штат в пределах 10%; 8% вынуждены были сократить до половины сотрудников. Зафиксированы единичные случаи сокращения штата более чем на 50% (ХМАО — ЮГРА) и наоборот, пополнения (Московская область).

По сравнению с июнем падение подписного тиража замедлилось либо вовсе остановилось: 38% участников опроса не заметили изменений в тираже. У остальных тираж сократился не более чем на треть.

Розничный тираж также стабилизировался: 32% респондентов не заметили изменений в тираже, у остальных розничный тираж сократился не более чем на треть.

Падение доходов от рекламы по-прежнему фиксируют большинство участников опроса (80%). Впрочем, динамика падения замедлилась: 57% респондентов отметили снижение доходов от рекламы на треть. Впрочем, в Краснодарском и Пермском краях, Московской и Свердловской областях зафиксированы случаи снижения доходов от рекламы на 80% и более.

83% участников опроса отметили рост аудитории за время пандемии, преимущественно за счет пользователей соцсетей (66%) и сайта (17%).

Многие респонденты отмечают падение всех доходов из-за экономии читателей и рекламодателей. В результате редакции попадают в сложную экономическую ситуацию, на редакторов давит неопределенность, сотрудников страшат негативные прогнозы. Часть респондентов уверены, что продление ограничений приведет к банкротству изданий.