АНРИ организует очную школу краудфандинга для журналистов

Июн 30, 2021

Альянс независимых региональных издателей (АНРИ) организует очную школу краудфандинга для журналистов. Участниками могут стать журналисты, сотрудники редакций СМИ и фрилансеры, желающие отточить навыки краудфандинга и запустить сбор на свой журналистский материал или медиапроект.

Дата и место: 30 сентября — 3 октября 2021 года, Москва (Центр «Благосфера»)

 

Тренеры:

•   Владимир Шведов, главный редактор портала «Такие дела»

•   Наталья Игнатенко, PR-директор краудфандинговой платформы Planeta.ru

•   Сергей Лапенков, исполнительный директор Альянса независимых региональных издателей (АНРИ)

Крауд-школа рассчитана на 12 участников. В течение трех дней они будут работать с экспертами над собственными крауд-проектами. Под менторским руководством участники смогут доработать свою идею, рассчитать бюджет и спланировать стратегию запуска и продвижения крауд-проекта. По итогам школы участники заявят созданные ими проекты на крауд-платформе для СМИ «Сила слова».

Пять лучших проектов получат частичную финансовую поддержку от «Силы слова».

 

Как принять участие?

Участники школы краудфандинга должны заполнить заявку, в которой следует указать:

•   Идею (описание будущего материала или проекта).

•   Стратегию продвижения.

•   Портфолио.

Заявки принимаются до 1 сентября 2021. АНРИ рассмотрит кандидатуры и определит 12 участников крауд-школы. Оплата проезда и проживания, питание участников — за счет организатора.

В 2021 году Альянс независимых региональных издателей (АНРИ) запустил новый проект про краудфандинг для СМИ.

Источник: АНРИ
 
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