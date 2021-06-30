Альянс независимых региональных издателей (АНРИ) организует очную школу краудфандинга для журналистов. Участниками могут стать журналисты, сотрудники редакций СМИ и фрилансеры, желающие отточить навыки краудфандинга и запустить сбор на свой журналистский материал или медиапроект.

Дата и место: 30 сентября — 3 октября 2021 года, Москва (Центр «Благосфера»)

Тренеры:

• Владимир Шведов, главный редактор портала «Такие дела»

• Наталья Игнатенко, PR-директор краудфандинговой платформы Planeta.ru

• Сергей Лапенков, исполнительный директор Альянса независимых региональных издателей (АНРИ)

Крауд-школа рассчитана на 12 участников. В течение трех дней они будут работать с экспертами над собственными крауд-проектами. Под менторским руководством участники смогут доработать свою идею, рассчитать бюджет и спланировать стратегию запуска и продвижения крауд-проекта. По итогам школы участники заявят созданные ими проекты на крауд-платформе для СМИ «Сила слова».

Пять лучших проектов получат частичную финансовую поддержку от «Силы слова».

Как принять участие?

Участники школы краудфандинга должны заполнить заявку, в которой следует указать:

• Идею (описание будущего материала или проекта).

• Стратегию продвижения.

• Портфолио.

Заявки принимаются до 1 сентября 2021. АНРИ рассмотрит кандидатуры и определит 12 участников крауд-школы. Оплата проезда и проживания, питание участников — за счет организатора.

В 2021 году Альянс независимых региональных издателей (АНРИ) запустил новый проект про краудфандинг для СМИ.