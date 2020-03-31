АНРИ предложил Правительству РФ включить СМИ в перечень поддерживаемых государством отраслей экономики

Падение рекламного рынка и розничных продаж поставили многие СМИ на грань выживания. Как и другие социально-ориентированные отрасли бизнеса, издательская сегодня нуждается в помощи.

Альянс независимых региональных издателей (АНРИ) обращается к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину.

Уважаемый Михаил Владимирович!

«Альянс независимых региональных издателей» (АНРИ), объединяющий средства массовой информации практически всех регионов Российской Федерации, обращается к Вам с просьбой незамедлительно включить СМИ в список отраслей экономики, получающих приоритетную поддержку Правительства Российской Федерации.

В ситуации кризиса, вызванного вирусом COVID-19, как никогда важна работа журналистов в регионах России. Объективное информирование граждан о ходе противовирусной кампании, адекватное освещение принимаемых Правительством и региональными властями мер, рациональная и взвешенная оценка событий – задача государственной важности. В кризисной ситуации социальная роль СМИ возрастает многократно.

Между тем, сегодня отрасль на грани выживания. Фактически кризис выбил основные источники дохода региональных СМИ. Те девять отраслей, которые пострадали в наибольшей степени и о поддержке которых уже принято решение Правительства, являются основными рекламодателями для подавляющего большинства изданий.

Наряду с этим, в условиях ограничения торговой деятельности, снижения мобильности многих групп населения – мер, принимаемых для сдерживания вируса,– наша отрасль теряет и другой источник дохода – выручку с розничной продажи газет и журналов. Реализация изданий населению через точки продаж уже упала критически.

СМИ – отрасль, в которой фонды заработной платы составляют большую часть расходов издателей. Выплата зарплат стала трудноразрешимой задачей для огромного числа наших коллег. В ситуации вынужденной экономии десятки тысяч профессионалов завтра могут остаться без работы. Отрасли жизненно необходимы налоговые послабления и льготное кредитование для выплаты зарплат.

Мы всегда рассчитывали на себя. Но наступил день, который без поддержки государства может стать для многих СМИ последним.

По поручению Правления АНРИ:

Президент АНРИ Липницкий А.С.

Исполнительный директор АНРИ Лапенков С.В.