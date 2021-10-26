АНРИ предложил вновь включить СМИ в список пострадавших отраслей

Альянс независимых региональных издателей (АНРИ) направил руководству страны письма по поводу мер поддержки СМИ государством. В свете новой волны распространения коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений, Правительство решило помочь тем отраслям, которые признаны пострадавшими. Но СМИ нигде не упомянуты.

АНРИ напоминает о позитивном опыте 2020 года, когда после ряда обращений СМИ были включены в список пострадавших отраслей экономики, что стало серьезной поддержкой для российских медиа.

Письма были направлены: Председателю комитета Думы по информационной политике Александру Хинштейну, его заместителю Александру Ющенко, заместителю председателя Госдумы, курирующему комитет по малому и среднему предпринимательству, Александру Бабакову, премьер-министру Михаилу Мишустину и министру Максуту Шадаеву.