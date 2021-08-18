Альянс независимых региональных издателей (АНРИ) запускает офлайн-школу краудфандинга для журналистов. Обучение пройдет в Москве (Центр «Благосфера») с 30 сентября по 3 октября 2021 года.

Три дня. Двенадцать участников. Три тренера: главный редактор портала «Такие дела» Владимир Шведов, исполнительный директор АНРИ Сергей Лапенков и PR-директор краудфандинговой платформы Planeta.ru Наталья Игнатенко.

Менторы проекта помогут участникам доработать их идеи крауд-проектов, рассчитать бюджет, расписать стратегию запуска и продвижения.

Пятерка лучших проектов получат финансовую поддержку от «Силы слова».

Отправляйте заявку по ссылке до 1 сентября.