В России создали программу распознавания фейковых изображений

Ученые Самарского университета разработали программу, которая за несколько секунд позволяет проверить достоверность любого изображения: снимков из космоса, цифровых документов, и фотографий для глянцевых журналов.

«Когда вы получаете изображение из неизвестного или непроверенного источника, вам нужно узнать, вносились ли в него изменения. Это легко выяснить с помощью нашего программного обеспечения», — говорится в поступившем в РИА Новости сообщении СГАУ со ссылкой на руководителя проекта, доцента кафедры геоинформатики и информационной безопасности Андрея Кузнецова.

В сообщении отмечается, что фейки стали настоящей проблемой для компаний, занимающихся распространением информации, а видов визуальных искажений, которые вносятся намеренно, множество: начиная от геометрических преобразований на снимке, ретуширования, заканчивая дублированием объектов.

Благодаря программе ученые могут обнаружить на фото и дублирование объектов. «Картинка разбивается на маленькие блоки, и в каждом из них компьютер вычисляет некоторое значение. Как только все данные рассчитаны, строится гистограмма, которая показывает сколько раз одинаковые значения встречаются на изображении. Если значение встречается больше одного раза, то, вероятнее всего, это подделка», — уточнил ученый.

Анализ изображения, по словам разработчиков, даже в самых сложных случаях занимает не больше одной минуты, а в стандартных ситуациях — всего две-три секунды. Подобные технологии позволяют сэкономить время, поскольку отпадает сама необходимость выезжать на место с целью проверки или контроля реального положения дел.

Поможет определить программа и разного рода поддельные справки в цифровом формате, требующиеся из правоохранительных и медицинских учреждений при устройстве на работу. Также программный продукт даст четкий ответ — применялся ли монтаж в глянцевых изданиях, или же перед зрителем неискаженное многочисленными фотофильтрами изображение.