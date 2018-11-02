Правообладатели и поисковики подписали антипиратский меморандум

Поисковики и правообладатели подписали антипиратский меморандум в четверг, 1 ноября.

Со стороны поисковых систем и владельцев интернет-ресурсов документ подписали «Яндекс», Mail.ru Group, Rambler Group и RuTube. От лица правообладателей к меморандуму присоединились «Национальная медиа-группа», «Первый канал», «Газпром-медиа», ВГТРК и «СТС Медиа».

Втечение трех недель с момента подписания документа правообладатели должны создать реестр страниц сайтов с пиратскими копиями фильмов и сериалов. Правообладатели получат право подавать заявления о включении в реестр ссылок на пиратские ресурсы. После проверки администраторы сервисов должны удалить указанные ссылки из поисковой выдачи в течение шести часов. Администраторы сайтов обязаны проверять реестр каждые пять минут.

Если правообладатель обратится в суд, поисковик имеет право прекратить исполнение обязанностей, прописанных в меморандуме.

Меморандум будет действовать до 1 сентября 2019 года включительно. Если до этого времени не будет принят закон, обязывающий поисковики удалять из выдачи ссылки на сайты с пиратским контентом, действие документа прекратится.

На церемонии глава Раскромнадзора Александр Жаров отметил, что ведомство не является стороной подписания меморандума.

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