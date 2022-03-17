Антон Долин покинул пост главреда журнала «Искусство кино»

Кинокритик Антон Долин оставил пост главного редактора «Искусства кино», о чем сообщил на своей странице в Facebook. Вместо него журналом будет заниматься Станислав Дединский.

«Еще с прошлого понедельника я больше не являюсь главным редактором журнала «Искусство кино». Отныне главный редактор старейшего европейского журнала о кино — Станислав Дединский, исследователь и историк, автор и составитель нескольких книг, выпущенных под эгидой [журнала]», — написал Антон Долин.

Кинокритик также отметил, что в ближайшее время показы фильмов «Каро-Арт» с его участием проходить не будут.

Ранее Антон Долин сообщил о своем отъезде из России: «Невозможно жить в стране, даже родной и любимой, где тебе затыкают рот. Особенно для человека, чей единственный инструмент — слово».