Антон Красовский появился в эфире RT после скандала

Телеведущий Антон Красовский появился в эфире телеканала RT, с работы на котором его отстранили после скандальных призывов «топить и жечь украинских детей».

На телеканале вышел новый выпуск проекта «Спорт. Россия: XXI век» с Красовским в роли ведущего. Когда была снята передача, не сообщается. Однако несколько журналистов обратили внимание, что фильм, вероятно, был снят задолго до скандала и отстранения Красовского, потому пока не ясно, вернулся ли он к работе на постоянной основе.

Фраза Красовского об украинских детях прозвучала 23 октября в ходе его беседы с писателем Сергеем Лукьяненко. Тогда журналист выразил мнение, что нужно «топить украинских детей», ставших жертвами пропаганды.

Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян заявила, что RT не разделяет «подобную дичь» и прекращает сотрудничество с Красовским.

Позже Красовский опроверг появление на телеканале: «Никто никого никуда не вернул. Это была давно снятая программа, — заявил он. — Не переживайте, все у меня плохо. Продолжайте радоваться».