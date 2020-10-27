Антон Красовский займется русскоязычными YouTube-шоу канала RT

Журналист и общественный деятель Антон Красовский окончательно присоединился к команде телеканала RT. Как сообщают в компании, он будет руководить производством новых YouTube-шоу на русском языке и выступит их генеральным продюсером.

Ранее Антон Красовский совместного с RT выпустил цикл документальных фильмов «Эпидемия», в том числе про распространение ВИЧ, а также про борьбу с коронавирусом.

«Я счастлив присоединиться к команде RT в качестве руководителя одной из дирекций. Меня дико воодушевляет то, что мы будем заниматься именно русскоязычным контентом. Мне действительно кажется важным, чтобы холдинг занимался не только иностранным зрителем, но и нашим собственным, русскоговорящим, русскоязычным, попросту говоря, русским человеком. Я надеюсь, что вместе у нас получится что-то довольно впечатляющее», — цитируют в RT Красовского.

Антон является основателем фонда «СПИД.ЦЕНТР», помогающим людям с ВИЧ в России (с поста директора фонда Красовский ушел в конце 2019 года). Ранее он работал в телекомпании НТВ, сотрудничал с изданиями «Коммерсантъ», «Независимая газета», до весны 2020-го был частым гостем на радиостанции «Эхо Москвы».