Анвар Халилулаев: «Занимаясь всем, ты, по сути, не занимаешься ничем»

Интервью с актером, режиссером и фотографом Анваром Халилулаевым
Анвар Халилулаев — российский актер театра и кино. Известен публике по ролям в «Ералаше», сериале «Чернобыль. Зона отчуждения» и фильмах «Неуловимые». В интервью с Анваром мы поговорили о секретах кино, направлении художественной фотографии глазами автора и о том, как стоит распределять свою энергию на те занятия, которые любишь.
— Как ты совмещаешь разные виды деятельности: блог, фото, кино, преподавание, театр?
— Сейчас в театре я уже не играю. Я играл в Пушкинском театре во время того, как учился в институте. И в момент выпуска встал вопрос, идти по театрам или заняться киноиндустрией. И могу сказать, что у меня никогда не было жгучего желания работать в театре, потому что я все-таки человек кино. И свою дальнейшую карьеру в качестве режиссера и сценариста планирую развивать именно в нем.
Что касается фотографии, то у меня был долгий период, когда я «страдал» от такой многозадачности. Я пробовал разные направленности своего таланта. Занимался писательским искусством, фотографией, видеосъемкой, монтажом. И начал достигать определенных успехов в этих сферах, но в то же время столкнулся с проблемой, что, занимаясь всем, ты, по сути, не занимаешься ничем. Степень проработки того или иного навыка была в разы меньше, чем, если бы я занялся только фотографией и всю свою энергию направил именно туда.
Большинство моих знакомых и друзей посоветовали не распыляться. И вот годам к двадцати семи я уже понял, что конкретно является делом всей моей жизни. Моя мечта — это снимать и делать кино, а остальное является неким хобби, которое приурочено к режиссуре, потому что для режиссера владеть, например, фотомастерством или основами композиции очень важно.
Да, я преподаю ораторское искусство, актерское мастерство, основы драматургии и режиссуры, еще помогаю ребятам поступать в театральные ВУЗы. Вообще, как только я выпустился из театрального, то понял, что мне очень нравится преподавать. У меня хорошо получалось аккумулировать энергию и собирать людей вокруг себя. От этого я до сих пор получаю очень большое удовольствие.
Многие могут говорить: «Как можно преподавать режиссуру, не заканчивая ВУЗ?». Но я преподаю особый вид режиссуры, а именно кинорежиссуру. Мы на занятиях разбираем, как делается кино на мельчайших деталях и уровнях. И за счет своего огромного опыта я знаю все подводные камни и секреты. Таким образом, осознавая технику и механику съемочного процесса, ученик пробует снять что-то свое на минуту-полторы.
Я бы назвал свое занятие наставничеством или менторством. Это одна из тех вещей, которой я точно продолжу заниматься. И уверен, что уже годам к тридцати буду разъезжать с лекциями. Очень важная часть человечества – это передача знаний. И быть причастным к этому, я считаю, очень здорово!
— После какой картины ты стал активно заниматься развитием своего блога?
— Это началось во время съемок «Чернобыля». Не могу сказать, что тогда я начал прямо активно им заниматься. Вот как только вышел сериал, выросло количество подписчиков, появилась потребность создавать контент для них. Я помню тот день, когда внезапно произошел космический рост, учитывая, что у меня было подписчиков шестьсот максимум. В связи с этим появилась ответственность. Я стал ставить пред собой задачи правильно вести блог, чтобы он был полезен. Но потом я понял, что у меня на это сил не хватает, потому что ведение блога в прямом его значении, чтобы это было правильно, не так просто. Считаю, что на это есть целая профессия — блогер. Я не из тех людей, которые думают, что блогерство — это полная чушь. Оно занимает огромное количество времени: написать текст, правильно подобрать фотографию, обработать эту фотографию. А если мы говорим про видеоконтент, то там вообще можно завозиться! Именно из-за этого мой YouTube-канал подстухает. Я не занимаюсь этим профессионально, потому что с блога, по-хорошему, нужно зарабатывать деньги. Я с этого денег не получаю, поэтому отношусь как к хобби. Выпускаю видео, значит, выпускаю, не выпускаю, значит, и ничего страшного.
— Как у тебя складывались отношения с журналистами после популярных киноработ?
— Могу сказать, что я привык к большому количеству однотипных вопросов. Меня всегда поражало, неужели нет ничего более интересного, что можно спросить. Все сводится к обыкновенной банальности: — «Расскажите самые интересные моменты со съемок». Это самый банальный и глупый вопрос, который можно себе представить. К сожалению, он задавался чаще всего, поэтому мне пришлось с ним свыкнуться. Я очень сильно люблю давать интервью. И я жалею, что за свою актерскую кинокарьеру не дал ничего крупного в этом плане. Надеюсь, что в ближайшее время поставлю себе задачу дать большое интервью. Хочу это сделать после того, как выпущу свою режиссерскую работу. Сейчас я плавно двигаюсь в сторону режиссуры и сценарного искусства, потому что это действительно мечта всей моей жизни. Как оказалось, восемнадцатилетний опыт работы в кино пригодился мне в интересном ракурсе.
— Для чего тебе сложнее и дольше приходится готовить роль, для кино или театра?
— Я раскрою небольшую тайну. Наше кинопроизводство работает по такому принципу, что подготовить роль и исполнить ее просто не хватает времени. Как происходит в зарубежных проектах: артиста утверждают в фильм, и у него есть как минимум месяца три на подготовку. В это время входит и физическая форма и какие-то нюансы киноработы. А у нас один артист может сниматься в трех, четырех проектах параллельно. И о какой проработке образа может идти речь? Ни о какой. Поэтому могу сказать, что образ кинороли рождается уже на самой площадке. То есть постепенно, от сцены к сцене, ты начинаешь понимать своего персонажа глубже.
Подготовка роли в театре просто даже рядом не стоит с подготовкой роли в кино. Подготовка к роли в театре идет около года, ровно столько, сколько занимает постановка. Я скажу больше, что даже после того, как ты вышел на сцену, это не означает, что работа над ролью закончилась. Ты только в начале своего большого пути, и каждый раз выходя снова, ты будешь узнавать все новое и новое про своего персонажа. Ты никогда не будешь знать, во что превратится твой герой. Конечно, он будет сформирован рамками искусства и произведения, но при этом ты сам даешь ему жизнь, ты вдыхаешь ее.
— Твоя любовь к фотографии началась сразу с архитектуры или нет?
— Моя любовь к фотографии началась с того момента, как я понял, что не умею рисовать. Я очень хотел рисовать точно так же, как моя мама. Она художница по первому образованию. Я понял, что у меня не получается, не хватает смелости и образного мышления. Поэтому, взявшись за камеру, осознал, что с помощью нее можно создавать что угодно.
Что касается направления, то я отношу себя не к архитектурной, а скорее к street-фотографии. Хотя если посмотреть в интернете примеры, то это не совсем то, что делаю я. Street-фотография акцентирована на человеке в природе, а я акцентируюсь на природе, созданной человеком или конфликте природы и человека. Конфликт, конечно, громко сказано, но все же.
С каждым днем все больше и больше начинаю понимать и любить именно архитектуру и город. В моем воплощении он абсолютно безграничен. А еще мне очень нравится взять архитектурное строение или элементы и их немного переиначить. Например, перевернуть кадр или добавить какую-то более загадочную цветокоррекцию. Я люблю это делать для того, чтобы человек, когда смотрит на фотографию, сначала не понял, что перед ним находится.
Существует художественная фотография, а есть фотофиксация. Второй вариант – это все то, что фоткают люди, которые просто хотят положить в копилочку мгновение и потом хвастаться, показывать родителям: «Вот, смотрите, как у меня было, как я круто отдыхал». Я все-таки отхожу от этого. И целенаправленно двигаюсь в сторону художественной фотографии, потихонечку в этом преуспевая.
— В какую творческую деятельность ты сейчас вкладываешь больше всего времени и сил? Что стремишься развивать?
— Сейчас больше вкладываюсь в режиссуру, так как понял, что уже готов. Я очень долгое время вынашивал проект «LET'S READ», посвященный литературе. В свое время он у меня запустился в качестве легкой работы на YouTube-канале. И вот сейчас, спустя столько времени, я нахожусь уже в неплохой стадии переговоров, чтобы наконец-то возобновить этот проект, где я буду в роли режиссера и сценариста.
В один момент я осознал, что нужно идти за мечтой, а режиссером я мечтал стать с двенадцати лет. Но тогда я не понимал, как все работает. Казалось, что это слишком сложно, а мне хотелось подурачиться еще какое-то время, поэтому я сначала выбрал актерское мастерство. Уже учась на актерском факультете я понял все основы, которые нужны режиссеру. Мы разбирали каждый отрывок, чтобы играть просто и понятно для зрителя.
Сейчас я читаю очень много книг по режиссуре, по сценарному искусству, даже буду погружаться в поэтику Аристотеля. Так что, вот те два направления, в которые я себя направляю больше всего.