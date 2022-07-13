Анвар Халилулаев: «Занимаясь всем, ты, по сути, не занимаешься ничем»

Анвар Халилулаев — российский актер театра и кино. Известен публике по ролям в «Ералаше», сериале «Чернобыль. Зона отчуждения» и фильмах «Неуловимые». В интервью с Анваром мы поговорили о секретах кино, направлении художественной фотографии глазами автора и о том, как стоит распределять свою энергию на те занятия, которые любишь.

— Как ты совмещаешь разные виды деятельности: блог, фото, кино, преподавание, театр?

— Сейчас в театре я уже не играю. Я играл в Пушкинском театре во время того, как учился в институте. И в момент выпуска встал вопрос, идти по театрам или заняться киноиндустрией. И могу сказать, что у меня никогда не было жгучего желания работать в театре, потому что я все-таки человек кино. И свою дальнейшую карьеру в качестве режиссера и сценариста планирую развивать именно в нем.

Что касается фотографии, то у меня был долгий период, когда я «страдал» от такой многозадачности. Я пробовал разные направленности своего таланта. Занимался писательским искусством, фотографией, видеосъемкой, монтажом. И начал достигать определенных успехов в этих сферах, но в то же время столкнулся с проблемой, что, занимаясь всем, ты, по сути, не занимаешься ничем. Степень проработки того или иного навыка была в разы меньше, чем, если бы я занялся только фотографией и всю свою энергию направил именно туда.

Большинство моих знакомых и друзей посоветовали не распыляться. И вот годам к двадцати семи я уже понял, что конкретно является делом всей моей жизни. Моя мечта — это снимать и делать кино, а остальное является неким хобби, которое приурочено к режиссуре, потому что для режиссера владеть, например, фотомастерством или основами композиции очень важно.

Да, я преподаю ораторское искусство, актерское мастерство, основы драматургии и режиссуры, еще помогаю ребятам поступать в театральные ВУЗы. Вообще, как только я выпустился из театрального, то понял, что мне очень нравится преподавать. У меня хорошо получалось аккумулировать энергию и собирать людей вокруг себя. От этого я до сих пор получаю очень большое удовольствие.

Многие могут говорить: «Как можно преподавать режиссуру, не заканчивая ВУЗ?». Но я преподаю особый вид режиссуры, а именно кинорежиссуру. Мы на занятиях разбираем, как делается кино на мельчайших деталях и уровнях. И за счет своего огромного опыта я знаю все подводные камни и секреты. Таким образом, осознавая технику и механику съемочного процесса, ученик пробует снять что-то свое на минуту-полторы.

Я бы назвал свое занятие наставничеством или менторством. Это одна из тех вещей, которой я точно продолжу заниматься. И уверен, что уже годам к тридцати буду разъезжать с лекциями. Очень важная часть человечества – это передача знаний. И быть причастным к этому, я считаю, очень здорово!

— После какой картины ты стал активно заниматься развитием своего блога?

— Это началось во время съемок «Чернобыля». Не могу сказать, что тогда я начал прямо активно им заниматься. Вот как только вышел сериал, выросло количество подписчиков, появилась потребность создавать контент для них. Я помню тот день, когда внезапно произошел космический рост, учитывая, что у меня было подписчиков шестьсот максимум. В связи с этим появилась ответственность. Я стал ставить пред собой задачи правильно вести блог, чтобы он был полезен. Но потом я понял, что у меня на это сил не хватает, потому что ведение блога в прямом его значении, чтобы это было правильно, не так просто. Считаю, что на это есть целая профессия — блогер. Я не из тех людей, которые думают, что блогерство — это полная чушь. Оно занимает огромное количество времени: написать текст, правильно подобрать фотографию, обработать эту фотографию. А если мы говорим про видеоконтент, то там вообще можно завозиться! Именно из-за этого мой YouTube-канал подстухает. Я не занимаюсь этим профессионально, потому что с блога, по-хорошему, нужно зарабатывать деньги. Я с этого денег не получаю, поэтому отношусь как к хобби. Выпускаю видео, значит, выпускаю, не выпускаю, значит, и ничего страшного.