Потерянные и тревожные: журналисты в пандемию

В условиях пандемии журналисты разделили с большинством людей в мире испытания, негативно сказавшиеся на психоэмоциональном состоянии. Трудности перехода на работу из дома или страх болезни и смерти были общими. Но специфика журналистской деятельности приводит к особым профессиональным сложностям. ЖУРНАЛИСТ познакомился с научными исследованиями психологических проблем, с которыми столкнулись журналисты в пандемию.

В мае–июне 2020 года Международный центр для журналистов и Центр цифровой журналистики при Высшей школе журналистики Колумбийского университета провел опрос среди почти полутора тысяч журналистов из 125 стран. Вопросы психического здоровья оказались на первом месте среди проблем, обогнав даже беспокойство о потере рабочего места или снижении доходов (67% опрошенных) и интенсивные переработки (64%).

Опрос журналистов, работающих в международных новостных редакциях, показал, что журналисты демонстрируют признаки «клинических проявлений эмоциональной дезадаптации вследствие стрессовых событий». Дезадаптация может проявляться в неадекватных эмоциональных реакциях: к ним относится чрезмерная раздражительность в ситуации, когда раньше человек и не заметил бы проблемы, или наоборот, неадекватная ситуации безэмоциональность.

Пандемия как война

Профессор психиатрии из Университета Торонто Энтони Фейнштейн исследует психологическое здоровье журналистов с 2000 года: пандемия встала в один ряд с такими событиями, как теракты 11 сентября в США, война в Ираке, войны наркобаронов и кризис приема беженцев в Европе. Вместе с Меерой Сильва, директором стипендиальной программы для журналистов при Институте изучения журналистики Reuters, они опросили более 70 журналистов, работающих в международных новостных редакциях. Каждый четвертый респондент в их исследовании показал симптомы, характерные для генерализованного тревожного расстройства: беспокойство, чувство нервозности, бессонницу, плохую концентрацию и усталость. Каждый десятый дал ответы, которые свидетельствуют о выраженных симптомах посттравматического стрессового расстройства: повторяющиеся мысли и воспоминания о событиях, связанных с травмирующим событием, желание избежать воспоминаний об этом событии, а также переживание вины, страха, гнева и стыда.