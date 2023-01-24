Апелляционный суд признал законной ликвидацию Профсоюза журналистов и работников СМИ

Коллегия судей Первого апелляционного суда подтвердила решение Мосгорсуда о ликвидации Профсоюза журналистов. Об этом рассказала адвокат Юлия Трегубова, защищающая организацию.

Напомним, что 14 сентября Мосгорсуд по иску столичной прокуратуры постановил ликвидировать независимый Профсоюз журналистов и работников СМИ. «Нарушениями» прокуроры назвали сбор денежных средств в поддержку «Медузы»* и «ОВД-инфо»*, а также поддержку журналистов Ивана Сафронова и Светланы Прокопьевой. Кроме того, по данным прокуратуры, на сайте Профсоюза размещались публикации, которые дискредитировали российскую армию. Также, по данным прокуратуры, устав Профсоюза не соответствовал тому, что был утвержден Минюстом РФ.

Профсоюз журналистов и работников СМИ утверждает, что никаких «грубых нарушений действующего законодательства» в деятельности организации допущено не было, и просит обратить внимание на нарушения прав, гарантированных Европейской Конвенцией.

Более того, Профсоюз утверждает, что его ликвидация носит политический характер и связана с активным отстаиванием прав и интересов российских журналистов, преследуемых властями.

Профсоюз был создан в 2016 году после нападения на группу журналистов и правозащитников на границе между Чечней и Ингушетией. Членами профсоюза являются более 600 журналистов из 40 российских регионов.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов