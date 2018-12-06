Почему журналисты не извиняются

Уберечься от ошибок никому из журналистов не удается. Остается постараться немедленно исправить ошибки и извиниться перед аудиторией. Но, как правило, этого не происходит. Попробуем разобраться — почему?

Для начала рассмотрим кейс из новейшей истории отечественной журналистки.

Вы ведущий общественно-политического ток-шоу на федеральном телеканале. Во время прямого эфира вы ошибочно представили свидетеля теракта, с которым общались по телефону, именем погибшего там человека. Заметим, что после вашего интервью сразу же на экране появился список погибших, где была указана фамилия того человека. Эта ошибка была моментально замечена телезрителями и коллегами из других СМИ, которые вам об этом сообщили.

Ваши действия:

А. Перепроверяете информацию. Если ошибка подтверждается, в следующем выпуске этой программы приносите извинения телезрителем, а также родным и близким погибшего человека;

Б. Перепроверяете информацию и, установив ошибку, извиняетесь за нее в социальных сетях;

В. Вообще не извиняетесь, руководствуясь принципом: зачем подрывать авторитет СМИ.

Г. Ваш вариант.

На первый взгляд кажется, что вопрос этот выеденного яйца не стоит, так как извиниться за свою ошибку совершенно естественно для нормального человека. Но это только на первый взгляд, ведь не все могут и хотят извиняться.

Феномен «извинения» в психологии

Многие люди не могут сказать, что они сожалеют, даже когда осознают свою вину. Для них признание того, что они сделали что-то неправильно, невозможно, так как, чтобы признать ошибку, требуется определенный уровень самооценки.

Психологи утверждают, что извинение — это признание неправоты, которое может спровоцировать общественный позор и нанести урон представлению, которое люди выстроили о себе. По мнению психолога Анны Бобковой, «для человека с поврежденным чувством собственного достоинства признанная ошибка может быть равносильна уничтожению. Подобно тому, кого невинно обвиняли в детстве, кому с малых лет втолковывали, что он отвечает за каждую возникшую проблему и соответственно будет наказан». Так что неумение или нежелание отдельных журналистов извиняться — проблема психологическая.

Нормы законодательства не требуют от журналиста извинений

В нормах российского законодательства нет требования извинений. Конституция РФ (часть 3 статьи 29) устанавливает, что «никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них». Не сказано о такой мере ответственности, как «принесение извинений» и в Гражданском кодексе РФ (статья 152).

Зарубежная практика по вопросу извинения СМИ также стоит на этих позициях: «Американский суд не может обязать средство массовой информации принести извинения. Он полномочен обязать опубликовать опровержение и возместить убытки, причем в опровержении сообщается то, что суд признал те или иные факты неверными» (из высказываний судьи Федерального Апелляционного суда США Пьера Леваля).

Как видим, законодательство не требует от журналиста извинений. В этом, несомненно, выражается его гуманизм, так как ощущение вины – это чувство, а человека нельзя заставить что-то чувствовать против его воли.

Что может подвигнуть журналиста к извинению?

Приносить или не приносить извинение — вопрос личного выбора журналиста. Но проблема заключается в том, что журналист — это не простой обыватель, а человек с повышенной социальной ответственностью. Непризнание им своей профессиональной ошибки может негативно отразиться на аудитории. Наверное, поэтому общество ждет извинений от журналистов и в них очень нуждается.

Политические события последних лет разделили российских журналистов на тех, кто лоялен к власти, и тех, кто высказывается критически относительно ее действий или решений. Илья Шепелин, специальный корреспондент «Дождя» и ведущий программы «Фейк ньюс» отметил, что с 2014 года приносить извинения стало совершенно необязательно, поэтому качество критической работы с информацией у теленовостей сильно упало: «Это произошло потому, что журналистам федеральных каналов сегодня позволяется производить любой контент».

Вероятно, поэтому стала возможной история на телеканале «Россия-1», которая произошла с ведущей ток-шоу «60 минут».