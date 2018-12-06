Почему журналисты не извиняются

Помочь журналистам признать свои ошибки может только общество
Уберечься от ошибок никому из журналистов не удается. Остается постараться немедленно исправить ошибки и извиниться перед аудиторией. Но, как правило, этого не происходит. Попробуем разобраться — почему?
Для начала рассмотрим кейс из новейшей истории отечественной журналистки.
Вы ведущий общественно-политического ток-шоу на федеральном телеканале. Во время прямого эфира вы ошибочно представили свидетеля теракта, с которым общались по телефону, именем погибшего там человека. Заметим, что после вашего интервью сразу же на экране появился список погибших, где была указана фамилия того человека. Эта ошибка была моментально замечена телезрителями и коллегами из других СМИ, которые вам об этом сообщили.
Ваши действия:
А. Перепроверяете информацию. Если ошибка подтверждается, в следующем выпуске этой программы приносите извинения телезрителем, а также родным и близким погибшего человека;
Б. Перепроверяете информацию и, установив ошибку, извиняетесь за нее в социальных сетях;
В. Вообще не извиняетесь, руководствуясь принципом: зачем подрывать авторитет СМИ.
Г. Ваш вариант.
На первый взгляд кажется, что вопрос этот выеденного яйца не стоит, так как извиниться за свою ошибку совершенно естественно для нормального человека. Но это только на первый взгляд, ведь не все могут и хотят извиняться.
Феномен «извинения» в психологии
Многие люди не могут сказать, что они сожалеют, даже когда осознают свою вину. Для них признание того, что они сделали что-то неправильно, невозможно, так как, чтобы признать ошибку, требуется определенный уровень самооценки.
Психологи утверждают, что извинение — это признание неправоты, которое может спровоцировать общественный позор и нанести урон представлению, которое люди выстроили о себе. По мнению психолога Анны Бобковой, «для человека с поврежденным чувством собственного достоинства признанная ошибка может быть равносильна уничтожению. Подобно тому, кого невинно обвиняли в детстве, кому с малых лет втолковывали, что он отвечает за каждую возникшую проблему и соответственно будет наказан». Так что неумение или нежелание отдельных журналистов извиняться — проблема психологическая.
Нормы законодательства не требуют от журналиста извинений
В нормах российского законодательства нет требования извинений. Конституция РФ (часть 3 статьи 29) устанавливает, что «никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них». Не сказано о такой мере ответственности, как «принесение извинений» и в Гражданском кодексе РФ (статья 152).
Зарубежная практика по вопросу извинения СМИ также стоит на этих позициях: «Американский суд не может обязать средство массовой информации принести извинения. Он полномочен обязать опубликовать опровержение и возместить убытки, причем в опровержении сообщается то, что суд признал те или иные факты неверными» (из высказываний судьи Федерального Апелляционного суда США Пьера Леваля).
Как видим, законодательство не требует от журналиста извинений. В этом, несомненно, выражается его гуманизм, так как ощущение вины – это чувство, а человека нельзя заставить что-то чувствовать против его воли.
Что может подвигнуть журналиста к извинению?
Приносить или не приносить извинение — вопрос личного выбора журналиста. Но проблема заключается в том, что журналист — это не простой обыватель, а человек с повышенной социальной ответственностью. Непризнание им своей профессиональной ошибки может негативно отразиться на аудитории. Наверное, поэтому общество ждет извинений от журналистов и в них очень нуждается.
Политические события последних лет разделили российских журналистов на тех, кто лоялен к власти, и тех, кто высказывается критически относительно ее действий или решений. Илья Шепелин, специальный корреспондент «Дождя» и ведущий программы «Фейк ньюс» отметил, что с 2014 года приносить извинения стало совершенно необязательно, поэтому качество критической работы с информацией у теленовостей сильно упало: «Это произошло потому, что журналистам федеральных каналов сегодня позволяется производить любой контент».
Вероятно, поэтому стала возможной история на телеканале «Россия-1», которая произошла с ведущей ток-шоу «60 минут».
Люди были возмущены тем, что Ольга Скабеева не извинилась за то, что в эфире произнесла имя девушки, которая представилась именем погибшей в Керчи во время теракта. Позднее под большим общественным давлением она все-таки извинилась, но не в ток-шоу, а в Instagram программы «60 минут»:
Алина Керова – студентка керченского колледжа, к сожалению, погибла. Ее именем, к сожалению, представилась другая девушка. Она и была у нас в эфире в день страшной трагедии. Девушка утверждает, что находилась в шоке и побоялась называть свое настоящее имя. Но мы его выяснили, у нас есть ее телефон и переписка редакторов программы с теми, кто в Керчи помогал нам искать свидетелей трагедии. Искали, и находили, в том числе, в социальных сетях. Обратились к волонтеру, которая, в частности, организовала сбор крови для пострадавших (ее имя и переписка с ней есть). Волонтер посоветовала позвонить девушке – студентке колледжа, дала номер ее телефона, и мы немедленно позвонили. Девушка ответила на звонок редактора в 17.44, сама согласилась на телефонное интервью, и мы, конечно, вывели свидетеля произошедшего в прямой эфир. Редактору она представилась Алиной Керовой. Представилась, мы не знаем этого доподлинно, еще не зная о трагической судьбе Алины. В неофициальных списках погибших в Керчи на момент эфира (официальные списки появились на следующий день) Алины Керовой не было. Истинные мотивы, побудившие студентку керченского колледжа представиться нам чужими именем и фамилией, нам до сих пор неизвестны. Этим сообщением мы бы хотели избежать любых дальнейших спекуляций. Еще раз приносим наши глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Здоровья всем пострадавшим. Керчь, мы с тобой.
Но извинения Ольги Скабеевой вызвали раздражение и недоверие у аудитории телеканала.
Как же так? Не проверив личность девушки - показать в эфире!? Ну и ну!!!
@nikitaalekhinn как надо довести людей уже своим перманентным враньем и профнепригодностью, что даже если ошибка и не нарошная, то уже репутация подмочена основательно.
@r_temi мне вопрос повторить? Вы собираетесь за свое враньё отвечать?
Помочь журналисту признать свою ошибку и извиниться перед аудиторией может, прежде всего, общество. Только люди, которых оскорбила ложь, высказанная в эфире или в газетном тексте, могут реанимировать уснувшую совесть журналиста. Так случилось не только с Ольгой Скабеевой, но и с журналистами радио «Маяк» Алексеем Веселкиным и Викторией Колосовой, которые с большим опозданием и под давлением разгневанных радиослушателей принесли свои извинения за то, что в своей программе «Болячки» высказывались некорректно в адрес больных детей: «Мы искренне извиняемся...Мы не хотели...».
По мнению Алексея Венедиктова, «...каждый журналист имеет право на ошибку, он может ошибиться во времени, в имени, в обстоятельствах дела, самое главное, чтобы он эти ошибки не повторял. Если этот человек (один и тот же) повторяет одну и ту же ошибку — значит он профнепригоден. Если он совершил ошибку в эфире, то ее нужно исправлять. На «Эхе Москвы» есть правило: у нас журналисты не извиняются, извиняется главный редактор. Извиняться всегда неприятно, а уж за других — тем более. И поэтому, когда журналист боится ошибиться, он работает плохо, хуже, чем мог бы. Поэтому я снял с них ответственность за ошибки».
Дорожить своей честью, репутацией своей профессии — это значит заботиться о достоверности собственных материалов. Один нечестный репортаж или небрежность в работе одного журналиста ставит под сомнение работу сотен других.
Приведем пример из практики ЖУРНАЛИСТА.
Известный лингвист, профессор факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Г. Я. Солганик дал интервью для ЖУРНАЛИСТА. Разговор шел о языке СМИ. Отвечая на вопрос о написании заимствованных слов — таких, как «фикшн», «продакшн», «ресепшн», — профессор сказал: «Недавно среди лингвистов возник спор по поводу того, как писать «ресепшен» или «ресепшн». Писать нужно «ресепшн», без буквы «е». Другой вариант этого слова напоминает вульгарную русификацию». Однако при публикации текста интервью произошла опечатка: слово «ресепшн» было написано «ресепшен» (с буквой «е»). И никто ее не заметил! Естественно, ошибка серьезно расстроила профессора. В следующем номере журнала в том же разделе, где было ранее опубликовано интервью, редакция принесла свои извинения Г. Я. Солганику. Он отреагировал следующим образом: «Своим извинением, опубликованным в журнале, вы восстановили у меня доверие к сегодняшней журналистике».
Получается, что извиниться — значит повысить свою репутацию, увеличить доверие людей к себе. Простое правило, но, как показывает практика, не для всех.