Апостолы современности — знакомство с жюри медиапремии Апостол

Премия Апостол объявляет экватор периода приёма заявок — предпоследний этап подачи продлится до 30 апреля включительно. Оргкомитет проекта анонсирует сформированную часть жюри — участники премии смогут получить беспристрастную, качественную оценку поданных работ от медиагуру из Лайфхакера, Дзена, Яндекса, Нового очага, Тинькофф, «Афиши Daily», Forbes, SETTERS, Aviasales и других крупных компаний и изданий.

За каждым продуктом, брендом и контентом, который цепляет, стоят команды из мастеров своего дела, экспертов, которым доверяет индустрия, и энтузиастов, которые вдохновляют.

Эксперты рассказали, что может замотивировать потенциальных участников подать заявку на премию, и скрывается ли за участием нечто большее, чем награда за достижения или приобщение к «тусовке». Юлия Тонконогова считает, что большинство медиапроектов проходят в рамках рекламных форумов и очень многие действительно классные проекты остаются незамеченными.

Павел Фёдоров, продакт-менеджер Тинькофф

«Главная мотивация участия во всех премиях — чувство, что ты лучше других и кто-то это заметил. Ну и поглаживание по голове от начальства. И это хорошо, потому что эта мотивация понятная. Предлагаю не искать глубинных причин там, где их нет».

Трифон Бебутов, директор по контенту «Афиши», главный редактор «Афиши Daily»

«Мои базовые ожидания — посмотреть, чем занимаются коллеги, найти яркие проекты и познакомиться с их авторами. Я считаю, что конкурсы и премии — это всегда своего рода нетворкинг».

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Узнать больше о конкурсе, подать работу (работЫ, так как знаем, устоять и не подать все свои проекты ооочень сложно), а также познакомиться со всеми членами жюри можно на официальном сайте медиапремии Апостол.